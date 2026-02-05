飛馬耀桃園！桃園燈會主燈亮相 虎頭山燈區旋轉木馬、海盜船免費玩

桃園市長張善政(左4)、金馬影后陳淑芳(右3)出席2026桃園燈會「飛馬耀桃園」宣傳記者會。(記者周敏鴻攝)

〔記者周敏鴻／桃園報導〕2026桃園燈會「飛馬耀桃園」即將25日到3月8日在虎頭山創新園區、南崁溪水岸、三民運動公園，分別以「未來光域」、「森韻流域」、「dtto friends樂園」特色燈區登場，其中，高13公尺、展翼18公尺的「飛馬耀桃園」主燈設置在虎頭山創新園區，模型今天與「馬上發」小提燈同步亮相。

桃園市長張善政、金馬獎影后「國民阿嬤」陳淑芳下午出席燈會宣傳記者會，2人都期待主燈秀吸引人潮，小提燈讓大小朋友們愛不釋手。「飛馬耀桃園」主燈以超過300個金屬切面，組構出飛馬奔騰的姿態，翅膀運用「多軸翼載機械臂」技術達到動態展翼效果，搭配煙霧、燈光、雷射特效，演出「雲啟、集眾、凌雲、御空、啟航」等5幕劇情，燈會期間每天晚上6點起，每30分鐘展演1次；小提燈「馬上發」則採飛機造型，由生肖「馬吉」擔任機長，象徵穩健前行，活動期間的國定假日與元宵節，在燈會現場發放。

廣告 廣告

特色燈區中的「未來光域」除了主燈，還設置蝴蝶翅膀互動盪鞦韆，旋轉木馬、海盜船等免費玩，導入AI轉譯系統將民眾語音句轉化為吉祥話、結合AR技術供民眾藝術裝置美拍；「森韻流域」邀西班牙藝術家創作巨型粉紅搖搖馬、設置會動的白鷺鷥等傳統花燈工藝與南崁溪邊的河馬燈飾；「dtto friends 樂園」設置10組dtto friends人氣角色燈組，融入吃元宵、放天燈等主題。

「飛馬耀桃園」主燈設置在虎頭山創新園區。(記者周敏鴻攝)

小提燈「馬上發」於桃園燈會期間發放。(記者周敏鴻攝)

「飛馬耀桃園」主燈模型、小提燈「馬上發」亮相，讓桃園市長張善政讚不絕口。(記者周敏鴻攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

北京不讓中國人去日本的真正原因 日電視台一語道破！不是因為高市的「台灣」言論

流浪到台南！7旬老翁借住牛舍近10年

未註明「演練」！ 突收北捷重大案件告警 網嚇壞罵翻雙北政府

陳宗彥疑腦中風住進加護病房 院方：狀況控制中、仍需觀察

