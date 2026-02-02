飛馬耀桃園 18米主燈很吸睛

迎馬年，桃園燈會將以「飛馬耀桃園」為主題盛大登場！桃園市議員凌濤2日在臉書搶先曝光燈會亮點，不僅有名師操刀的18米超巨型主燈「航空飛馬」，更找來台灣超人氣本土IP「dtto friends」助陣，25日起為期12天在虎頭山創新園區、南崁溪畔及三民運動公園三大展區同步閃耀。

觀旅局2日舉行桃園燈會地方說明會，凌濤會後在臉書開箱，介紹今年桃園燈會以「飛馬耀桃園」為題，象徵在馬年之初，帶領市民進入充滿想像力的未來世界，其中最受矚目的焦點，是由知名設計師劉治良操刀的「18米超巨型主燈」，展開巨大雙翼的飛馬，隨著磅礡音樂與夢幻霧氣旋轉升起，展現「航空飛馬」的氣勢，也象徵桃園啟航，邁向國際舞台。

凌濤也揭露3大必逛展區：「未來光域」結合光影與科技，規畫AR祈福抽籤與互動光效，讓民眾能用聲音與光影對話；充滿意境的「森韻流域」，民眾可走進「森霧劇場」，在水霧與香氣繚繞中，體驗由廢棄木材轉化而成的藝術之美，感受環保與美學的碰撞。

第3個亮點則是親子族群最期待的「dtto friends樂園」。凌濤表示，台灣社群原創IP「dtto friends」去年在桃園捷運沿線推廣美食廣受好評，今年再度受邀到桃園「分飾多角」向大家拜年，屆時活潑的Dinu、呆萌的Hoya以及神出鬼沒的Saugy都將現身，絕對是家長帶孩子放電、年輕人打卡拍照的首選勝地。

為確保活動品質，凌濤強調，已特別針對交通接駁、展區動線、親子空間規畫及周邊商業效益等面向，向市府相關局處提出高度要求，務必讓燈會不僅好看，更要好逛、好玩。