「飛馬耀桃園」 2026桃園燈會盛大登場

【記者 劉蘇梅／桃園 報導】2026桃園燈會以「飛馬耀桃園」為主題，將於2月25日起至3月8日在虎頭山創新園區、南崁溪水岸及三民運動公園震撼登場，展期共計12天。本次燈會以「飛馬」生肖結合桃園航空城意象，打造高13米、展翼寬18米的全金屬機械動態主燈，並規劃三大「未來光域」、「森韻流域」、「dtto friends 樂園」三大燈區主題燈區與五感沉浸體驗，帶領民眾感受科技與藝術交織的「國門之都」。

此外，素有「國民阿嬤」之稱的資深演員陳淑芳也特別出席今日記者會，為燈會增添星光焦點。本屆主燈以全金屬打造金色飛馬造型，閃耀外觀宛如象徵影視榮耀的「金馬」，與陳淑芳深厚演藝成就相互呼應。陳淑芳於2025年榮獲第60屆金鐘獎特別貢獻獎及第62屆金馬獎終身成就獎，並曾於2020年以電影《孤味》及《親愛的房客》分別奪下第57屆金馬獎最佳女主角及最佳女配角殊榮。她亦分享過往曾為出國拍戲短暫居住桃園的經驗，象徵桃園作為國門之都、連結世界的重要地位，也讓本次「飛馬耀桃園」主題更具文化與城市意涵。

座落於虎頭山創新園區的「飛馬耀桃園」主燈，由藝術家劉治良設計，高13米、展翼達18米。該燈組以超過三百個金屬切面組構出飛馬奔騰的姿態，並創全台之先，部分金屬採用桃園在地銳鵬航太科技股份有限公司提供的航太廢料金屬，展現桃園工業與航空實力。主燈具備360度旋轉底座，翅膀運用現下先進的「多軸翼載機械臂」技術實現動態展翼，並結合煙霧、燈光與雷射特效，演出「雲啟、集眾、凌雲、御空、啟航」五幕劇情，活動期間每日18:00起每30分鐘定期展演。

本次燈會規劃三大特色燈區，提供民眾多元的互動體驗：

• 「未來光域」（虎頭山創新園區）： 展現桃園科技實力，導入AI轉譯系統，能將民眾的語音句即時轉化為吉祥話。現場設有蝴蝶翅膀互動盪鞦韆，並提供旋轉木馬、摩托車、海盜船及小火車供民眾免費遊玩。此外，結合AR技術進行現地藝術裝置美拍與求籤祈福，並展示桃園在地小朋友創作的手繪燈籠。

• 「森韻流域」（南崁溪水岸）： 結合藝術、香味與水霧營造感官氛圍。邀請西班牙藝術家創作異國風巨型粉紅搖搖馬；也有使用公園修剪木材現地打造「馬上鑽」，展現永續環保。還有會動的白鷺鷥、荷花及鴨子的傳統花燈工藝；南崁溪周邊更設置多組可愛河馬燈飾點亮青溪橋，打造浪漫水岸。

• 「dtto friends 樂園」（三民運動公園）： 與Dcard原創IP合作，設置10組dtto friends人氣角色燈組。這些超萌角色將融入台灣文化元素，展現吃元宵、放天燈及馬年主題，讓公園變身為最受年輕人及兒童喜愛的社群打卡熱點。

本次燈會特別邀請桃園市不動產建築開發商業同業公會及明倫三聖宮共同打造(成功路)光影燈廊，串聯桃園舊城區與燈會會場；此外，八德三元宮、仁海宮、明倫三聖宮、景福宮、慈護宮、誠聖宮、源福宮、壽山巖觀音寺、龍元宮也共襄盛舉設置宗教祈福燈組，來桃園燈會賞燈的還能把好運通通帶回家。

2026桃園馬年創意小提燈「馬上發」，由從事紙藝創作近40年、紙雕小提燈原創人洪新富老師為桃園燈會量身打造，今年小提燈命名為「馬上發」，設計呼應航空城主題，採用飛機造型，由生肖「馬吉」擔任機長，象徵穩健前行。提把設計融入銅錢元素，螺旋槳則寓意「前轉（錢賺）」。提燈外觀點綴珍珠海岸意象與桃花圖樣，飛機擋風玻璃處更貼心設置存錢孔，讓民眾在燈會後可作為存錢筒使用，兼具環保與實用。

陳靜芳局長表示，小提燈將於活動期間之國定假日2月27日（五）、2月28日（六）、3月1日（日）、3月7日（六）及3月8日（日），以及元宵節3月3日(二)於燈會現場發放小提燈。更多資訊請上2026桃園燈會活動官網（https://2026taoyuanlanternfestival.tycg.tw）及樂遊桃園FB查詢。（圖／桃園市政府觀旅局提供）