飛騰伊果免費招待百位學員飛宿霧 打造台灣自媒體培訓新典範

（記者石耀宇／綜合報導）自媒體培訓領航品牌「飛騰伊果國際文化傳媒有限公司」（以下簡稱飛騰伊果）再創新猷，於 10 月 16 日至 10 月 20 日舉辦為期五天四夜的「宿霧行動學習之旅」，免費招待超過百位來自全台的學員前往菲律賓宿霧。旅程中，學員不僅親身體驗當地獨特的海島風光，更同步學習短影音拍攝、旅遊主題剪輯與創作實戰技巧，落實「邊玩邊學、學以致用」的品牌教育理念。

圖／飛騰伊果免費招待百位學員前往菲律賓宿霧，成台灣自媒體業培訓業創舉！（飛騰伊果提供）

旅遊結合實戰學習 開創新世代自媒體生活方式

此次宿霧之旅不僅是一趟放鬆假期，更是一場以「旅遊內容創作」為核心的實戰訓練。在飛騰伊果團隊的專業指導下，學員實際參與短影音拍攝、構圖設計、現場演繹與剪輯實作，全程以行動學習的方式吸收與應用。

行程中特別安排多項精彩活動，包括浮潛與鯨鯊共舞、沙灘車越野挑戰、香蕉船、滑翔翼空拍實作等水上體驗。學員不僅親身感受宿霧的自然魅力，也在活動中練習如何捕捉畫面與設計敘事，將旅遊樂趣化為可變現的影音內容。

「我們希望讓學員親身感受，自媒體不只是鏡頭前的事業，而是一種能夠自由選擇生活方式的能力。」飛騰伊果執行總監郭婉珍說。

此次宿霧之旅是飛騰伊果首度跨海舉辦的大型行動學習活動，從出發當天於桃園機場的集合拍攝，到每位學員親手完成一支旅遊短影音作品，皆體現品牌「學以致用、行動即學習」的教育精神。活動結束後，已有多位學員影片在 TikTok 短時間突破上萬觀看，證明實戰學習的成效與即時轉化力。

圖／飛騰伊果宿霧之旅，學員們從桃園機場集合即開始進行拍攝，體現學以致用。（飛騰伊果提供）

從夢想到行動 品牌創辦人親揭成功關鍵

飛騰伊果共同創辦人暨 CEO 黃喬曦（貓姐）分享：「很多人以為自媒體只是拍影片，但我們在做的，是讓學員用內容去創造人生自由的路徑。這次宿霧旅程，就是要讓大家看到——學習，不一定要在教室裡發生，它可以在海上、在飛翔中、在每一次被感動的瞬間。」

共同創辦人 謝冠鴻（羅賓） 也指出：「飛騰伊果一直相信『實戰才是最好的老師』。我們帶學員走出台灣，就是要讓他們體驗國際市場，練習在真實場域中拍攝與交流，這樣才能在全球短影音浪潮中站穩腳步。」

持續創下台灣自媒體培訓多項第一

自 2002 年在台創立以來，「飛騰伊果」持續以創新與行動力推動產業升級。

從培訓 TikTok 海外小黃車帶貨達人、自建抖貓貓嗨購商城，首創「一人直播、千人分享」社群帶貨模式，再到推出全新「飛騰 AI 銀河系統」，飛騰伊果始終走在自媒體與 AI 實戰應用的最前線，引領市場趨勢，打造無數素人成功轉型的真實案例。

品牌更創下多項台灣自媒體圈的「第一」紀錄：

第一個由台灣人取得 TikTok 官方授權黃金級 MCN 機構

第一個自媒體培訓公司帶領破百人出國行動學習

第一個跨界創辦醫美診所並推出「超導女神」科學美容計劃

這些創舉不僅展現飛騰伊果的產業領導地位，更象徵品牌持續以行動實踐「讓夢想落地」的核心精神。

圖／不斷落實，實現夢想，使飛騰伊果成功創下多項第一。（飛騰伊果提供）

從台灣出發 陪學員活出不一樣的人生

在全球數位創業風潮下，「飛騰伊果」以「邊學、邊做、邊實現」為核心理念，持續陪伴學員透過短影音變現，打造屬於自己的品牌與收入來源。此次宿霧之旅更象徵品牌將「學以致用」具體落地，讓學員親眼見證：只要敢踏出一步，夢想就能在行動中被實現。

隨著宿霧之旅圓滿落幕，飛騰伊果正式宣布：

2026 年將再次啟動國際實體課程計劃，並帶領學員前往下一站夢想之旅。同時，飛騰也將持續深化旗下生態系，從「飛騰伊果」教育平台、「抖貓貓商城」、「抖貓貓生技」到「顏蔻美學診所」、「超導女神計劃」，共同打造從教育、電商到美學的自媒體跨界新典範，以全球視野推動華人自媒體教育的無限可能。

