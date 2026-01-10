《飛魚高校生》管麟求婚成功！甜曬鑽戒放閃吳季璇
〔記者李紹綾／台北報導〕管麟2022年被拍到與吳季璇當街約會，戀情因此曝光。兩人低調交往多年，他今(10日)在臉書曬出鑽戒照，寫下「BEST YES EVER」，開心宣布向吳季璇求婚成功。
管麟2016年演出《飛魚高校生》「方亦磊」一角打開知名度，2020年拍攝《廢財闖天關》時與吳季璇相識，並在劇中搭檔演情侶。經紀人透露，兩人當時便互有好感，加上同屬一家公司，時常在工作與聚會中碰面，感情逐漸升溫，進而交往，直到2022年才對外曝光戀情。據悉，管麟在求婚前也曾向經紀人徵詢意見。
經紀人表示，管麟與吳季璇目前尚未登記結婚，婚禮日期也尚未確定，「雙方各自有工作，仍在協調時間」。至於是否有當爸計畫？他也代為澄清：「沒有懷孕，完全沒有。」
更多自由時報報導
蕭煌奇爆喜結婚！正妹老婆身分被起底 「寵物訓練師」工作照曝光
i-dle田小娟最新造型 華麗變身反轉魅力掀熱議
蕭煌奇正妹老婆被起底！歌王情史全曝光 挨虧總是見光死
貝克漢遭長子怒寄法律信！親子徹底決裂「只能透過律師聯絡」
其他人也在看
祖雄不滿「佳娜親妹」白吃白住！要佳娜去溝通 姊妹失控竟打起來
馬來西亞男星祖雄與烏克蘭名模佳娜2023年結婚，去年11月迎來二寶兒子「季季」，家庭十分甜蜜，卻藏著不為人知的壓力。祖雄近日談到，佳娜妹妹歐莉雅來台灣後，長期與他們同住，成了「無法切割的毒瘤」，日常開銷幾乎由他們包辦，讓他超苦惱。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 92
祖雄不滿小姨子「白吃白住」不幫忙 佳娜失控姊妹大打出手！
大馬男星祖雄與烏克蘭籍妻子佳娜結婚2年，育有一女一子，家庭生活表面甜蜜，卻也暗藏不少磨合壓力。夫妻倆近日登上綜藝節目談到家庭問題，祖雄直言，佳娜的妹妹歐莉雅來台後長期同住，宛如成了「無法切割的毒瘤」，讓原本單純的家庭生活逐漸失衡，也對夫妻關係造成影響。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 55
蕭煌奇老婆氣質正臉曝光！去年同框五月天阿信 身分疑寵物訓練師
蕭煌奇今（8）日宣布完成結婚登記，震撼演藝圈。由於公開婚訊的照片僅拍到夫妻倆無名指婚戒，加上他先前低調秘戀1年，女方真實身分格外令人好奇。如今兩人現身戶政事務所畫面曝光，雖然僅以背影入鏡，不過有眼尖網友發現，在去年五月天於台北大巨蛋舉辦演唱會時，蕭煌奇就被拍到身旁有一名氣質女子同坐在觀眾席欣賞演出，疑似就是蕭煌奇新婚妻子。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 29
安潔莉娜裘莉身心崩潰？子女輪班守護天后健康狀況惹人心疼
好萊塢天后安潔莉娜裘莉近年官司纏身，身心狀況再度成為外界焦點。隨著與前夫布萊德彼特長達近8年的離婚與財務訴訟終於告一段落，歐美媒體卻傳出她健康亮起警訊，甚至被形容「病得比外界想像嚴重」，孩子們也因此高度警戒，輪流陪伴在側。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 2
蕭煌奇正妹老婆模樣曝光！去年一同甜蜜朝聖五月天大巨蛋演唱會
蕭煌奇8日下午突然宣布登記結婚，跟交往一年多的圈外女友結為夫妻，但發出的照片都將老婆的長相隱去，只為了讓她維持圈外人的正常生活，但事實上去年7月，蕭煌奇到大巨蛋朝聖五月天的演唱會，當時老婆就坐在蕭煌奇的身邊，連五月天阿信都沒發現這位「準大嫂」的存在。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 23 小時前 ・ 22
不只嘲諷李多慧！林妍霏嗆李珠珢廣告「X小」酸台男 富邦育樂發聲了
喜劇演員林妍霏日前一段脫口秀段子引發爭議，她嘲諷韓籍啦啦隊隊員李多慧、李珠珢，其中她舉李多慧的下班影片為例，用可愛的聲音向粉絲說「晚安！晚安！回家！回家！」，林妍霏表示，李多慧這種人私下一定不是可愛的樣子，關上車窗就變成低聲、罵髒話的人，還嘲諷李珠珢的廣告。對此，富邦育樂表示，已經留意到相關討論，喊話「希望外界尊重拉拉隊員的職業」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 42
二伯親子品牌賣酒挨轟「割粉絲韭菜」！蔡阿嘎出手反擊...網一看跪了
網紅蔡阿嘎投入自媒體創作許久，早已累積一票粉絲支持，而他的妻子二伯則創立親子品牌，經營得有聲有色，但近日卻因品牌銷售酒類而遭砲轟割韭菜，對此，蔡阿嘎高EQ回應受到網友稱讚。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 36
孫淑媚生日快樂！45 歲迎來「美貌大逆轉」從苦命台語歌手→韓系比基尼正妹 被封：逆齡天花板！
而真正讓這波討論全面炸開的關鍵，其實要回到去年她登上台北時裝周伸展台的那一刻。當時她以俐落造型現身，線條緊實、比例修長，站上伸展台毫不怯場，氣場一出場就抓住所有目光。照片曝光後立刻在社群瘋傳，不少人驚呼「完全不像 40+」、「這狀態太誇張了吧」，也讓更多人重...styletc ・ 23 小時前 ・ 25
林光寧紀念會小物曝！資深女星見蕭敬騰、Summer嘆：支持代理孕母合法
蕭敬騰岳父、林有慧（Summer）父親林光寧，上月13日因中風併發吸入性肺炎離世，享壽75歲，今（8）日於台北市懷愛館舉辦追思紀念會，演藝圈多位好友到場送別，包括蕭敬騰、林有慧、王偉忠、包翠英、連靜雯等人，場面莊重哀戚，恬娃也現身致意，並於事後發文表達深切思念。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
這男人真幸福！林莎毫不猶豫為「他」接《大陸尋奇》
林莎近期接下中視招牌節目《大陸尋奇》外景主持人工作，為節目增添亮點。她坦言，接下主持棒的關鍵是因為阿公，她毫不猶豫點頭答應，「這個節目我一定要接！我很愛旅行，但心裡有一個很重要的原因，是想讓阿公看到他最愛看的節目裡，出現他的孫女。」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
來台參加金唱片！Jennie「機場大臭臉」拒打招呼 網疑不尊重台灣
韓國第40屆金唱片頒獎典禮1月10日今晚首度移師臺北大巨蛋舉行。8日起多組表演嘉賓陸續包機來台。其中BLACKPINK成員Jennie昨早也身穿灰色大衣現身仁川機場準備出發來台。但她下午抵台後一坐上地勤人員開的接駁車後，立刻用大外套把自己全身蓋住，完全不想跟現場歌迷、記者打招呼，惹來一部分網友的批評，質疑她不尊重台灣。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 42
玄彬現身安聖基告別式！「鄭雨盛手捧遺照」哽咽唸悼詞：前輩總是很溫柔
被譽為「韓國電影界巨木」的國民演員安聖基，於本月5日上午辭世，享壽74歲。今（9日）上午，電影人為其舉行隆重的電影人葬告別式，眾多影壇重量級人物齊聚送行，其中後輩演員鄭雨盛在現場發表悼詞，數度哽咽，真摯話語令在場人士動容。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
被蔡依林提告！梁曉珺搬法規狠酸「秒遭北京打臉」網笑：有夠尷尬
Jolin蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場日前圓滿落幕，接著將展開中國的巡迴演出，預計橫跨北京、深圳、廈門等14座城市。不料卻傳出抖音網紅「斯理亞」指控「涉及宗教宣傳」，對此主辦單位隨即提告，斯理亞則再拍片回嗆，聲稱宗教活動依法無法在中國舉辦演唱會，不過秒遭到官方打臉。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 85
被告沒在怕？梁曉珺重新上架邪教片「7字開嗆」 蔡依林粉絲怒了
Jolin蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場日前圓滿落幕，接著將展開中國的巡迴演出，預計橫跨北京、深圳、廈門等14座城市。不料卻傳出抖音網紅「斯理亞」指控「涉及宗教宣傳」，對此主辦單位隨即提告，斯理亞則再拍片回嗆，聲稱宗教活動依法無法在中國舉辦演唱會，不過秒遭到官方打臉。今9日梁曉珺重新上傳爭議影片，並寫道：「蔡姐竟然破防了？」影片也讓粉絲全怒了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 32
蔡依林不忍了！大動作反擊抹黑 被告竟是《星光》季軍
天后蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場日前圓滿落幕，卻在演出後掀起風波。巡演官方社群隨即發布嚴正聲明，點名部分帳號涉及人身攻擊與不實指控，強調已完成蒐證並將依法追究責任。更引發關注的是，遭提告的對象之一，竟是曾登上歌唱選秀節目《超級星光大道》的女歌手梁曉珺。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 27
古天樂被4歲女孩求婚！公開喊話「想嫁給古天樂」 他霸氣親回：等妳
電影《尋秦記》來台宣傳話題不斷，55歲香港男神古天樂不只靠作品掀起回憶殺，近日更因一段「四歲妹妹告白影片」意外成為討論焦點。古天樂昨（8日）接受台灣媒體訪問時，首度正面回應相關話題，一句簡短又淡定的回答，讓現場媒體瞬間笑翻。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
蔡依林演唱會主辦喊告！ 《星光5》季軍網紅梁曉珺逆風開嗆：我榮幸
蔡依林「PLEASURE」演唱會獲得好評，將從3月唱進中國大陸進行巡演，更傳出6月將站上指標性場地鳥巢開唱的好消息。但演唱會內容卻被網紅「斯理亞」拍片，惡意解讀，讓蔡依林演唱會的中國大陸主辦出面要告她，本來影片都已經刪除，沒想到她再度重傳爭議影片，並表示「多大點破事，我有榮幸成為第一個被蔡依林告的人。」林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 21 小時前 ・ 51
修杰楷閃兵役風波消失演藝圈！現身送別林光寧 13字曝近況
自從閃兵役事件之後，修杰楷幾乎沒在螢幕前出現，他現身資深藝人林光寧的追思會，被問到近況，他說「最近都在陪小孩，謝謝大家關心！」接著在工作人員陪同下快步離去。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 22
《浪姐7》史上最大咖？張曼玉被點名 官方一句話耐人尋味
港片傳奇影后是否再度現身螢光幕？近日網路瘋傳張曼玉將加入綜藝節目《乘風2026》，相關傳言從邀約內幕到「機票已出」說法不斷發酵，引發外界高度關注，官方也首度做出回應。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
百歲人瑞跟六旬看護結婚 9子女"通通不知情"疑有所圖
社會中心／莊立誠 黃啓豪 台北報導百歲人瑞結婚，9名子女卻都不知情！台北市一名王先生，1月8號去爸爸住處，準備帶102歲的老父親，出門走走、透透氣，結果，遭到68歲的女看護阻撓，甚至還報警，等到員警到場後，看護才拿出身分證，表示他和老先生在幾天前，已經登記結婚，這讓老翁子女難以接受，懷疑看護有所圖。帶您來看民視的獨家報導。當事人小兒子王豐壽說，我爸爸102歲了，他結婚，我們9個子女完全都不知道，你說這樣合理嗎。王先生越說越無奈，他怎麼也沒想到，高齡102歲的爸爸，長期因病需要照護，幾天前，卻突然被看護告知，他們倆在1月5號登記結婚。當事人小兒子王豐壽還說，賴小姐進來之後，她極力地阻擋我爸爸，跟我們回老家感受天倫之樂，(警察)來了後她才表示說，我是他的配偶，我當場嚇一跳警察也嚇一跳。王先生指控，68歲的賴姓女看護，會跟百歲人瑞的爸爸結婚，根本有所圖，在1月8號當天，他跟其他兄弟姐妹，來到爸爸的住處，要帶他出門透透氣，沒想到，女看護卻在一旁百般阻撓，還找來警察，最後，賴姓女子才拿出身分證，表明倆人在三天前，已經完成結婚登記，有權替臥病的配偶作決定。不過，高齡102歲的老翁，去年6月因為跌倒，送進急診，還被醫師診斷不宜搬動、出入人潮多的地方，家屬痛批，這名女看護的行為，形同"五億高中生"案件翻版。扯!六旬看護跟百歲人瑞結婚，家屬全不知情。（圖／民視新聞）當事人小兒子王豐壽說，本來我們還有立場，(對方)出示身分證之後，我就跟警察講說，已經是這樣了，那個是民事的問題，她的貪婪程度，是你無法想像的。賴姓女子擔任王姓老翁的看護，時間已經長達17年，由於老先生近年來的身體每況愈下，子女們也在去年11月，向法院聲請監護宣告，但沒想到，宣告還沒下來，老父親已經多了一名配偶。王豐壽還說，在照顧我爸爸的這段期間，他們增加了7間的房地產，還有大概八千萬的保險金。扯!六旬看護跟百歲人瑞結婚，家屬全不知情。（圖／民視新聞）老翁的9名子女，要探視高齡的爸爸，變成"配偶"的看護，多次阻撓，也讓原本的天倫之樂，變了調。原文出處：獨家！百歲人瑞跟六旬看護結婚 9子女通通不知情疑另有所圖 更多民視新聞報導勾結社區保全「盜賣個資近２億筆」 知名房仲遭聲押王大陸4度出庭！為討債涉犯《個資法》 與女友現身新北地院一語不發台北老字號「佑昌相機」老闆捲款千萬潛逃中國一年餘 通緝書曝光！民視影音 ・ 18 小時前 ・ 26