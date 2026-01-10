《飛魚高校生》管麟求婚成功！穩交吳季璇5年 經紀人曝感人細節

34歲男星管麟在2016年因演出台劇《飛魚高校生》「方亦磊」一角走紅，他9日在社群平台宣布求婚成功，並一連曬出多張甜蜜照片，而他的未婚妻正是演員吳季璇。據管麟經紀人透露，小倆口已經交往5年，強調目前還沒有「雙喜臨門」。

34 歲男星管麟和吳季璇穩交5年，開心宣布求婚成功喜訊。( 圖／翻攝 IG whatpeterdid_0207 ）

管麟和吳季璇在2022年因演出《廢財闖天關》結緣，兩人當時在劇中組CP，深受不少粉絲喜愛。而兩人當年也曾被媒體拍到私下互動曖昧，不過管麟當時僅表示雙方是「很值得交的朋友」，沒想到時隔3年多就傳出婚訊，令大家又驚又喜。

廣告 廣告

管麟9日在Instagram上曬出多張求婚吳季璇的甜蜜合照，開心寫下：「BEST YES EVER」並附上一個鑽戒的表情符號。從照片中可以看到，管麟將家中佈置成相當溫馨浪漫的求婚場地，他低頭親吻未婚妻的頭，吳季璇則幸福曬出鑽戒放閃。

管麟和吳季璇在 2022 年因演出《廢財闖天關》結緣。( 圖／翻攝 IG whatpeterdid_0207 ）

管麟經紀人透露，兩人已經交往5年，一直都相當低調，管麟當天求婚時也感動到落淚，不過目前各自都很忙碌，還沒開始討論到宴客部分。被問到選在這時間公開，是否有「雙喜臨門」？這讓經紀人嚇得連忙喊：「沒有沒有沒有！」強調只是單純和大家分享喜訊。吳季璇經紀人則透露，兩人在去年四月就同居，不過雙方父母都還沒見過面，今年過年會一起吃飯。

延伸閱讀

演唱會主辦喊告網紅！蔡依林合體大咖天后被捕捉 私下狀態曝光

蔡依林反擊抹黑！挨告對象遭起底 竟是《星光》梁曉珺

出道26年首次！蔡依林怒告酸民