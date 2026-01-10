《飛魚》管麟交往吳季璇5年「認愛即求婚」是否懷孕了？經紀人回應曝光

記者趙浩雲／台北報導

管麟宣布與吳季璇結婚。（圖／翻攝自臉書）

男星管麟今（10）日驚喜宣布結婚喜訊，新娘正是2020年合作《廢財闖天關》的吳季璇，到如今攜手步入人生下一個階段，消息一出立刻引發粉絲熱烈祝福，經紀人也回應《三立新聞網》表示兩人確實是因戲生情，交往已經五年多了，但兩人沒有雙喜臨門，單純是因為時間到了所以求婚。

經紀人透露，管麟與吳季璇其實上週已求婚成功，雙方都相當低調，「目前還沒有登記，之後會找時間去辦」，同時也澄清外界關心的懷孕傳聞，女方並沒有懷孕。

管麟、吳季璇曾是《廢財闖天關》中的「甜點CP」。（圖／三立）

經紀人證實兩人早在2020年拍攝三立華劇《廢財闖天關》時相識並開始交往，至今已穩定相戀5年多，由於兩人同屬同一家公司，且由同一位經紀人帶領，戀情始終保密到家，身邊工作夥伴也幾乎不知情，可說是演藝圈低調戀愛代表。

經紀人也形容兩人性格十分相近，「兩個藝人在心態、做人處事上都是乖寶寶型」，感情相處穩定踏實，彼此互相扶持成長，才決定攜手邁向婚姻。至於婚禮規劃，經紀人表示會舉辦婚禮，但應該不會在今年舉行，雙方家庭仍需進一步協調相關細節。

