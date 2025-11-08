飛鳥涼愛女宮﨑薰12/20紅樓開唱

日本知名組合「恰克與飛鳥」的飛鳥涼的女兒歌手宮﨑薰，將於12月20日在西門紅樓展演館舉辦個人演唱會。（Welcome Music提供）

本報綜合報導

日本歌手宮﨑薰今年初曾登上爸爸飛鳥涼在台北的演唱會，清亮嗓音令人印象深刻，她宣布將於12月20日在台北河岸留言西門紅樓展演館舉辦個唱，她表示期待跟歌迷同樂。

宮﨑薰是日本知名雙人組合「恰克與飛鳥」的飛鳥涼的女兒，她除了今年初作為飛鳥涼台北場演唱會嘉賓，2023年也曾翻唱席琳狄翁經典歌To Love You More展現歌藝。

宮﨑薰個人演唱會已經走遍日本大阪、京都、廣島、福岡等地，並將於12月來台灣開唱，她透過主辦單位表示，之前就曾許願希望來台灣開唱，沒想到能在最喜歡的耶誕假期圓夢，「沒想到這麼快就成真，連我自己都難以置信！能親自去見台灣的大家，我已經開始期待那一刻。也希望一直支持我的朋友們，能一起見證這個特別的瞬間。」演唱會門票販售中。