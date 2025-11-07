飛鳥涼ASKA愛女來台過聖誕節 單飛開唱「不可思議」

宮﨑薰嗓音透亮。Welcome Music、翻攝KAORU MIYAZAKI IG



飛鳥涼ASKA是「恰克與飛鳥」主唱，2019年退團單飛，3月1日他來台舉辦「WHO is ASKA！？」巡演，女兒宮﨑薫也擔任嘉賓，今（11╱7）她宣布12月20日將在台北河岸留言西門紅樓展演館舉辦巡演，這也是她首度以個人名義在亞洲開唱，她興奮表示：「能在我最喜歡的聖誕節時期於台灣舉辦演出，至今仍覺得不可思議。」

宮﨑薰2023年在「ASKA featuring DAVID FOSTER PREMIUM CONCERT 2023」翻唱席琳狄翁（Celine Dion）神曲〈To Love You More〉驚豔全場，日前她在電台節目中邀父親同框也引爆話題，網友紛紛留言「滿滿的父女情令人動容」、「親子共演太美好了」。

今宮﨑薰將在東京為日本巡迴畫下完美句點，對於能再次造訪台北，她透露先前就許願「有天能在台灣開唱就好了」，之前曾在IG上傳翻唱韋禮安〈如果可以〉獲好評的她，沒想到第1次在台北舉辦專場就能在自己最喜歡的聖誕節期間實現，「沒想到這麼快就成真，連我自己都難以置信」。她也喊話：「能親自去見台灣的大家，我已經開始期待那一刻。也希望一直支持我的朋友們，能一起見證這個特別的瞬間。」門票已於KKTIX及全家便利商店FamiPort熱賣中。

