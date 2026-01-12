飛鳳山觀日坪步道修繕工程12日開工 提供民眾舒適安全健行路線

竹縣飛鳳山觀日坪步道修繕工程開工，在保留飛鳳山自然原始風貌的同時，透過公共設施的改善，讓山友走得更安心、更舒適。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣芎林鄉飛鳳山受到許多登山客喜愛，其中「觀日坪二八００步道」更是適合闔家大小健行的路線，為了修繕及強化步道，新竹縣政府向中央爭取經費修繕，十二日正式開工，工期一百八十個日曆天，請登山民眾務必留意現場施工告示，配合改道或注意自身安全，切勿闖入管制區域，共同期待完工後嶄新的飛鳳山步道風光。

縣長楊文科表示，飛鳳山是新竹縣重要的觀光資源，也是縣民日常運動休閒的首選。本次工程規劃設計在尊重土地所有權人的前提下，進行修繕，期望未來完工後，能讓民眾有更好、更舒適安全的健行體驗。

廣告 廣告

交通處長陳盈州表示，本次工程內容針對硬體設施與導覽系統同步升級，硬體方面進行二八００步道本體的修繕、排水設施改善，並針對登山客休憩熱點「觀日亭」及「觀景平台」進行整建優化；軟體導覽方面，全面更新入口告示牌、全區解說牌、資源解說牌，並增設清晰的入口導覽牌、方向指標及里程標示，讓初次造訪的遊客也能輕鬆掌握路線與豐富的步道資訊。

竹縣府表示，飛鳳山觀日坪二八００步道全長約二點八公里，海拔介於一百八十至四百五十五公尺之間，現況多為自然盤根型土路。由於步道周邊土地多屬私有地，縣府特別注重改善設施與尊重私有產權間的平衡。為此，縣府團隊與地方溝通協調後，以安全為前提，針對老舊破損的涼亭及休憩設施進行更新，並非大規模開發，目的是在保留飛鳳山自然原始風貌的同時，透過公共設施的改善，讓山友走得更安心、更舒適。