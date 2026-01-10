飛鳳山觀日坪步道砸千萬1/12起整修 局部封閉管制

飛鳳山觀日坪步道修繕工程下週一(12日)起開工修繕。(記者黃美珠攝)

〔記者黃美珠／新竹報導〕備受登山客喜愛的新竹縣飛鳳山「觀日坪2800步道」，縣府向中央爭取到經費後，將砸千萬且從下週一(12日)起開工整修，工期約是180個日曆天，施工期間將針對工區做局部封閉管制，請山友行經務必留意現場施工告示，且配合改道或注意自身安全，切勿闖入管制區域。

新竹縣飛鳳山觀日坪2800步道全長約2.8公里，海拔介於180到455公尺之間，橫跨芎林鄉的新鳳、石潭2村，現況多為自然盤根型土路，沿路生態豐富，春天看得到血藤，可以通往大板根，更是縣鳥「五色鳥」的棲地，部分陡升路段頗具挑戰性，所以備受山友喜愛，但是部分公共設施已經失修，作為中途休息站的觀景平台踏板局部有凹陷的危險。

所以縣府交通處爭取到觀光署補助，就現況既有步道範圍進行改善，交通處長陳盈州強調，他們只更新老舊破損的涼亭、休憩設施，沒有大規模開發，保留飛鳳山自然原始風貌，同時改善公設而已。且因步道周邊多屬私有地，所以縣府特別先跟地方溝通協調，達成以安全為前提的前述修繕共識，才完成設計作業。

因此工程就硬體設施上，將做2800步道本體的修繕、排水設施改善，並針對登山客休憩熱點「觀日亭」、「觀景平台」做整建。

軟體導覽上也將全面更新入口告示牌、全區解說牌、資源解說牌，並增設清晰的入口導覽牌、方向指標以及里程標示，讓初次造訪的遊客也能輕鬆掌握路線與豐富的步道資訊。

走在飛鳳山觀日坪步道上，隨時飽覽新竹縣鳥~五色鳥的風采。(記者黃美珠攝)

春天的飛鳳山觀日坪步道，可以發現血藤的蹤影。(記者黃美珠攝)

飛鳳山2800觀景平台的踏板有局部凹陷，山友不慎誤踩就有可能發生危險。(記者黃美珠攝)

飛鳳山2800途中的觀景平台，可以遠眺竹東鎮區。(記者黃美珠攝)

