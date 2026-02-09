飛鷹三姝睽違40年有望年底合體！ 方文琳時間點已空出來

方文琳和女兒齊薇一起現身受訪。

出道逾40年的方文琳，近日透露「飛鷹三姝」有望在今年底首度合體演出，過去歌迷敲碗多年總未能如願。她透露，目前之前裘海正在新加坡演出時提起，要她空出11月時間，被問到伊能靜的意願？她坦言「那邊不清楚，她比較忙」，表示可能裘海正會聯繫。

1986年12月，劉文正自美國歸國籌組飛鷹唱片，找來方文琳、裘海正、伊能靜合唱《年輕的心》，並親自帶他們跑東南亞宣傳以及各種通告，迅速受到矚目，之後三人各自出專輯，當時媒體稱其為「飛鷹三姝」，但他們並不是一個女子團體。談到昔日製作人劉文正，被問到是否曾碰面，她難掩思念：「他怎麼可能出現？但我真的很想念他，常夢見他，他私下帥氣的樣子。」她也透露，新加坡仍有共同朋友可以聯繫，感嘆已超過30年沒見到劉文正。

方文琳透露年底可望和裘海正合體演出。

近日有八點檔武行因擔任替身受重傷，方文琳過去也拍了不少戲，表示只要動作戲評估超出自身能力，一定堅持找替身。之前有次拍八點檔時，「有場戲要從岩石跳下海，我真的不行，前一天特別請經紀人確認要有替身。」她會游泳，但面對高度與衝擊仍會恐懼，因此格外心疼替身演員的付出，「他們真的很辛苦，我也都會在旁邊再次確認他們的安全，事後一定私下真心感謝。」她也提到曾有過跳車滾地的戲，以及近距離剎車差點被撞上的驚險場面，「車子逼近的恐懼感很可怕，還好現在不用再經歷這些。」

談及自身健康，方文琳兩年前因罹患食道癌動手術，花了二十萬手術費用，當時也發現肺部有結節，目前持續追蹤，三週前才回診食道的部分，三月將做電腦斷層掃描，追蹤肺部。

這段抗癌歷程，對女兒齊薇影響很大。方文琳轉述，女兒當時正在上表演課，突然收到媽媽生病的訊息，「她整個腦袋空白，不知道怎麼回，整堂課心不在焉。」回家搭捷運時忍不住崩潰大哭，姐妹倆一度往最壞方向設想，加上網路資訊混雜，更讓她焦慮不安。齊薇也變得格外緊張，會盯著媽媽不能吃太燙的食物，以及要乖乖回醫院追蹤

齊薇分享自己聽到媽媽罹癌消息時忍不住慌了。

方文琳坦言，手術後擔心唱歌受影響，因而推辭至少20幾場商業演出，包括原本要加演的《明星養老院》也一度婉拒。直到王偉忠好說歹說她才應允，不過方文琳之前接演音樂劇時接受專業老師指導，重新調整發聲共鳴位置，學會運用胸腔與鼻腔共鳴，以免傷及聲帶。

被問到近期和好友江蕙近況，方文琳說，一個多月前台北地震搖晃嚴重，當時她正和江蕙聚餐，結果姊妹倆反應差很大，她笑說「她很鎮定，我一直尖叫、抱著她，她還笑我說『你很吵耶』。」

