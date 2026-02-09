飛鷹三姝40週年合體有望！方文琳「常夢到劉文正」：夢裡很帥
〔記者蕭方綺／台北報導〕方文琳1986年在劉文正籌組下，和裘海正、伊能靜組成「飛鷹三姝」，今年是飛鷹三姝成軍40週年，方文琳今提到裘海正計畫11月能合體，至於會不會請出劉文正？她回：「哎呦！怎麼可能，但很想念他。」她已經超過30年不見劉文正，卻語出驚人稱自己「常常夢見他」。
她提到自己夢中的劉文正相當帥氣，「雖然忘記詳細內容，但夢境很溫馨，他絕對在我心中一輩子」，這也代表她內心一直尊敬著劉文正。
她有新加坡的朋友能聯絡上劉文正，但她選擇不打擾，偶爾寫臉書文想念恩師就行，「但劉文正若想要知道我們都在做什麼很簡單，只要看看網路新聞就行。」
至於飛鷹三姝合體計畫，方文琳說：「現在唱歌已經不是想要賺錢、賣多少錢，而是一種跟歌迷相聚的感覺。」但這一切主導權都在裘海正，因此方文琳也不清楚她有沒有聯繫上伊能靜。
