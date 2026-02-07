飛一半緊急掉頭！陸海航班機風擋破裂 機組放油處置全員平安

當地時間2月6日，大陸海南航空一架執行布魯塞爾飛往北京航線的HU492航班，起飛後不久因駕駛艙風擋出現破裂故障，機組採取緊急處置措施後安全返航布魯塞爾機場，機上旅客及機組人員均平安無恙。

大陸海南航空一架飛機起飛後不久駕駛艙風擋出現破裂故障。 （圖／翻攝《新京報》）

《新京報》報導，據民用航空網消息，涉事航班為波音787-9寬體機，註冊號B-1546，機齡7.1年，原定從比利時布魯塞爾機場飛往北京首都機場T2航站樓，航程約7945公里。航班管家APP顯示，該班機原計劃當地時間12時20分起飛，預計7日凌晨4時40分抵達北京，但在起飛近2小時後的當地時間下午2時18分返航降落。

一位自稱是該航班的乘客在社群平台表示，飛機飛了1個多小時後返航，下廊橋時才發現風擋玻璃出現破裂，但機組人員第一時間果斷選擇返航，處理非常專業，整個過程中並沒有感覺到任何異常。另有網友表示，下飛機後才直觀看到風擋玻璃上的裂紋，平安落地還是要慶幸。此外，還有網友拍下飛機空中放油的畫面。

網友拍下飛機空中放油的畫面。 （圖／翻攝《新京報》）

據了解，航班起飛後不久機組發現駕駛艙風擋異常破裂，為保障飛行安全立即按照民航應急程序操作，實施空中放油以降低飛機重量，隨後平穩返航，整個處置過程專業有序。海南航空客服表示，據查詢HU492航班由於飛機故障返航，其他情況暫不清楚。

航班平安落地後，海航已對受影響旅客進行妥善安置，航司已為乘客安排機場附近酒店。補班航班HU492D已安排，計劃於當地時間7日下午3時20分從布魯塞爾起飛，預計8日上午7時20分抵達北京首都國際機場。海航將根據實際情況為旅客提供免費改簽、全額退票等相關服務。

截至2月7日，海南航空尚未發布此次事件的官方詳細通報，涉事飛機已停場檢查，風擋破裂的具體原因仍在進一步調查中。飛機風擋破裂屬於航空運行中的突發機械故障，可能由高速外來物撞擊、熱應力變化、結構疲勞或加熱系統故障等多種因素引發。波音787機型的駕駛艙風擋為多層結構設計，外層玻璃為非結構層，此次破裂未對飛行安全造成根本性影響。

