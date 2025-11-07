飛「蛋」襲擊！小貨車「車門未緊閉」 轉彎時10箱雞蛋GG了

小貨車車門未緊閉，導致車內雞蛋掉落在路上，占用兩個車道。（圖／翻攝畫面）

北市忠孝西路今（7）日上午11時許，發生一起小貨車車門沒有關緊，導致在轉彎時車內的雞蛋掉落在路上的交通事故，所幸沒有人員傷亡。

22歲陳姓男子上午駕駛小貨車，由南陽街南向北右轉忠孝西路一段時，左側門未緊閉導致車上10箱雞蛋瞬間飄移全掉落在忠孝西路上，占用忠孝西路往東2個車道，警方獲報到場協助交通疏導，並通知清潔隊處理，約在中午11點50分恢復通行。

中正第一分局提醒，貨車駕駛人務必在出車前檢查貨物是否捆綁牢固、車門有無緊閉，避免掉落、滲漏或飛散，以維護行車安全。

