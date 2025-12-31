飛15小時只為她！楊貴媚影迷加拿大快閃台北 上千人雨中搭帳篷陪哭跨年

安森一邊哭一邊跨年活動已經邁入第三屆，今年播映的《愛情萬歲》4K修復版，是導演蔡明亮自威尼斯放映回台後再度調整的最新版本。李鍾泉攝

2025年最後一夜，即便台北自早晨便下起連綿細雨，大安森林公園露天音樂台依舊湧入上千名影迷，有的人帶著野餐墊與帳篷，參與這場全球獨一無二的「陪哭跨年」儀式。導演蔡明亮、影后楊貴媚與金馬影帝李康生全程出席，與現場新舊影迷一同在雨中觀賞《愛情萬歲》4K修復版來迎接2026年，甚至還有楊貴媚的影迷特地從加拿大搭15個小時的飛機，1天旋風快閃台北力挺楊貴媚！

大雨中影迷搭帳篷守候 蔡明亮讚嘆：這已成為台灣獨有的跨年儀式

31日天公不做美開始下雨，楊貴媚坦言兩天前看氣象報告就開始祈禱，擔心場地濕冷讓觀眾受苦。但三人都被現場滿座且無一人離席的盛況深深感動，楊貴媚因此感動落淚，甚至看到有影迷為了佔位而搭起帳篷，蔡明亮表示：「我擔心會有人看到一半離開，竟然沒有，真的都是非常死忠的觀眾。」

上千人湧入大安森林公園，一起看30年前的《愛情萬歲》4K修復版一起跨年！李鍾泉攝

蔡明亮表示，《愛情萬歲》已經是30年前的電影，卻是由一位大學生發起這個活動，而且獨步全球，從來沒有國家辦過這樣跟電影文化結合的跨年，因此他希望能成為一個長期延續的跨年儀式。

他與國家影視聽中心董事長褚明仁討論後決定，先暫緩《愛情萬歲》的商業播映，讓《愛情萬歲》只有在每年大安森林公園的跨年活動才看得到！褚明仁表示，不僅2024年的安森跨年吸引了BBC與CNN報導，2025年的「安森跨年」連威尼斯影展選片人也特地趕來台灣參加。

楊貴媚穿著雨衣跟現場影迷一起看《愛情萬歲》。李鍾泉攝

導演蔡明亮、演員李康生跟影迷一起在雨中看《愛情萬歲》。李鍾泉攝

楊貴媚則分享，2025年是很不平靜的一年，「但我們依然平安在大安森林公園跨年，其實很幸福。」

4K修復版重現30年前巔峰 李康生幽默喊話陳昭榮明年歸隊

談到此次放映的4K修復版，蔡明亮表示為追求完美，在威尼斯放映後又回台重新調色，笑稱數位修復厲害到連李康生的鬍渣都清晰可見，更感嘆30年前的陳昭榮「太帥了」，許願明年要召喚陳昭榮到場參加。

楊貴媚則爆料，看電影中途，李康生都拿起手機偷拍自己的特寫畫面，因為「30年前大家都是滿滿的膠原蛋白」蔡明亮更揭露，片中的咖啡廳老闆娘正是陸弈靜，那座場景現已化為他們三人的咖啡事業，延續著長鏡頭下的真實生命力。

座位區的後方也有不少影迷帶著座墊鋪在草皮上觀賞電影《愛情萬歲》。李鍾泉攝

現場發放印有《愛情萬歲》中楊貴媚角色的面紙讓大家「一起哭」。李鍾泉攝

加強20名保安使命必達 蔡明亮：哭泣是安放情緒的一種選擇

由於日前的北捷恐攻事件，國家影視聽中心特別加強安保，除增聘20名保全，還與大安分局合作巡邏，以確保影迷安全。現場互動環節中，資深粉絲「三色豆」分享自己是個I人，沒什麼朋友，連3年都隻身前來大安森林公園跟大家一起跨年，今年還特地捧著西瓜「更有安全感」！

因應日前的北捷恐攻事件，今年的安森跨年增聘20位保全，以及跟大安分局合作加強巡邏，保障現場影迷安全。李鍾泉攝

這個活動也讓平常總是需要武裝自己的都市人知道，哭是一個選擇，讓大家知道哭泣是可以被接受的，不需壓抑情感，也讓這場跨年成為台北城市中安放孤寂的最佳去處。

楊貴媚非常感動即使下雨，現場影迷也都留到最後。李鍾泉攝

有粉絲特地做了楊貴媚曾演出的作品中的角色公仔，從加拿大搭了15個小時的飛機來台，快閃台灣27小時參加「安森跨年」活動。李鍾泉攝



