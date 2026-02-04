飛6次升4次商務艙！網友買經濟艙求「升等驚喜」落空 釣出老手傳授4秘訣

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

日前一名習慣搭乘商務艙的網友在社群平台Threads發文，表示自己為了追求如同「中獎」般的升等驚喜，刻意捨棄平時習慣的商務艙改買經濟艙，期待航空公司會因過往的高消費紀錄給予禮遇，不料最終期待落空，只好發文請教「升等商務艙有什麼秘訣啊？」，幸運釣出許多飛行常客傳授實戰經驗。

免費從經濟艙升等至商務艙的中獎條件網友眾說紛紜。（示意圖／unsplash）

綜合資深飛友的經驗分享，被航空公司選中免費升等通常有4個標準。首先是「持有高階會員卡」，有網友分享自從晉升航空公司「翡翠卡」等級後，半年內飛6趟日本熱門航線，竟然就被升等了4次。其次是「遇到航班超賣」，當經濟艙機位供不應求時，地勤為了挪出空間，會將部分旅客往前方艙等移動。第三是「獨自搭機」，單人旅客的座位安排最具彈性，比起成群結隊的團體，更容易填補商務艙散落在各處的空位。最後則是「短時間有頻繁飛行紀錄」的人，系統會將這類旅客視為高忠誠度客戶，優先給予升等權限。

廣告 廣告

除了上述指標，不少內行網友也透露了一些實務經驗。例如購買經濟艙時若選擇價位較高的子艙等，其升等順位會優於購買特價票的旅客。也有飛友建議不要預先進行網路報到，選擇到櫃檯現場辦理時，若剛好遇上經濟艙客滿，地勤主動詢問升等意願的機會相對較高。此外，還有旅客因受傷拄拐杖，或是因為完全沒有托運行李，讓地勤印象深刻而獲得意外驚喜。

儘管升等方式眾說紛紜，航空公司的核心邏輯仍圍繞在會員忠誠度與票價權重。民眾若想要享受商務艙的舒適，除了依賴運氣，透過累積里程提升卡籍仍是提高中獎機率最穩妥的方式。



更多FTNN新聞網報導

Klook客服失言翻車！怒嗆旅客「白癡客人」 平台急賠1萬滅火

逛日本UNIQLO要注意！自助結帳恐多付錢 小偷手法曝光

冬季赴日滑雪旺季！日本人提醒2大當地人雷點：負面反應非常激烈

