食不安！4424公斤印尼「木薯餅」違添甜味劑 中國「靈芝」也爆農藥 11

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

進口食品又爆違規！食藥署今（13）日公布最新一波邊境查驗不合格名單，總共查獲13項違規產品，其中就有4批是來自印尼進口的「木薯餅」，檢出添加國內不准用的甜味劑，數量多達4424公斤，依規定全數必須退運或銷毀；另有中國進口的「靈芝」檢出不得檢出的農藥陶斯松，有1000公斤同樣在邊境必須退運或銷毀。

食藥署上午公布13項邊境查驗不合格名單，包括有日本的鮮草莓、印度的薑黃粉、菲律賓的鮪魚罐等，分別被檢出農藥、防腐劑等不合格。

廣告 廣告

值得注意的是，食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，本次有4批由輸入業者「西霸企業有限公司」報驗的印尼木薯餅，檢出甜味劑糖精介於每公斤0.10至0.24公克及環己基（代）磺醯胺酸介於每公斤0.02至0.15公克，依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，案內產品為非表列准用的範圍，這4批印尼的木薯餅在邊境必須退運或銷毀。

劉芳銘說，食藥署統計近半年，國內受理印尼的餅乾，報驗697批，檢驗不合格12批，不合格率1.7%，檢驗不合格原因為防腐劑、甜味劑及黃麴毒素不合格。食藥署從115年1月13日起至115年2月12日止，在邊境針對印尼的餅乾採逐批查驗，抽驗比例為100%。

劉芳銘表示，此次另有1批由輸入業者「陸惠中藥有限公司」報驗的中國靈芝，檢出殘留農藥陶斯松0.05ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，殺蟲劑陶斯松為不得檢出，應低於檢測方法之定量極限0.03 ppm。這批中國的靈芝在邊境必須退運或銷毀。

食藥署說，將針對「陸惠中藥有限公司」在邊境由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

食不安！4424公斤印尼「木薯餅」違添甜味劑 中國「靈芝」也爆農藥 13

照片來源：食藥署提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

50歲闆娘牙齦萎縮、牙縫變大 竟是每晚「一行為」惹禍

醫院開放「外籍照服員」 衛福部證實已提案！盼第二季修法

【文章轉載請註明出處】