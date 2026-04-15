食品中毒案頻傳！石崇良曝3防線應對 坦言人力受限《財劃法》

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衛福部長石崇良15日出席立法院衛環委員會，會前接受媒體聯訪。（林周義攝）

食品中毒案頻傳，中華民國食品技師公會日前指出，靠公部門「終端抽驗」與「事後稽查」的防堵模式，已讓公部門的人力資源用至極限。衛福部長石崇良說，食品安全有3防線，人力是其中之一，會盡量給予地方協助。不過，受限於《財劃法》，中央能支配的預算變少，未來我們在補助地方的時候，也會要求配合增加相對的稽查人力。

石崇良今（15日）出席立法院衛環委員會時指出，我們在食品安全上有3條防線，首先是內部的控管，要求一定的規模以上的食品廠必須建立有品質的控管機制，有合格的人員來進行把關；其次，是第三方的認證制度，要取得第三方公正單位的的合格品質控管。

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第3，才是外部的稽查，由衛生局來執行。石崇良說，在人力上，我們會盡量給予地方的協助。不過，受限於《財劃法》，中央能夠支配的預算變少，未來補助地方的時候，也會要求配合增加相對人力，來因應這個稽查的需要。

另針對先前瘦瘦針亂象，石崇良表示，去年8月已將瘦瘦針列為追蹤溯源的藥品，搭配衛生局稽核。對於非法的藥物取得，我們和數位發展部合作，發現非法販賣就立刻取締下架、遮蔽。

今日立法院針對台美對等貿易協定（ART）進行討論，針對我方開放進口發芽或腐爛的馬鈴薯。石崇良說，ART裡面關於馬鈴薯的敘述很長，所謂的發芽或腐爛，是最後一道，那是有點斷章取義的。它的前段是在講，所有的加工用馬鈴薯要輸入台灣之前都需要符合檢疫證明，以及要噴灑發芽抑制劑。

石崇良說明，符合這些規定之後，加工用馬鈴薯進到這個台灣海關，如果在海關還有發現運送過程當中出現部分的腐爛或者是發芽，就要做特殊的處置，送到加工廠所再做剔除，並不是直接做加工使用。

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