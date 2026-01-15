食品價大漲 灣區通膨年增率急升

主要受食品價格上漲影響，灣區通膨率創一年多來最大增幅。（美聯社）

灣區通貨膨脹率12月創下逾一年以來最快增速，主要受食品價格快速上漲的影響，汽油價格則持續下跌。

聖荷西信使報報導，根據美國勞工統計局（U.S. Bureau of Labor Statistics）的最新報告，灣區消費者物價指數上個月上升3%，升幅是自2024年6月以來最大。報告指出，12月份全國消費者物價指數按年率計算上升了2.7%。

BMO Capital Markets美國首席經濟學家安德森（Scott Anderson）說：「灣區通貨膨脹離結束還很遠，近幾個月來不斷加劇，抹殺了過去一年多來的經濟復甦成果。這讓灣區消費者十分沮喪，因為他們要為食物和日常用品支付更高的費用。」

聖荷西智庫「矽谷聯創投」（Joint Venture Silicon Valley）總裁漢考克（Russell Hancock）說：「這對灣區消費者來說無疑是雪上加霜。我們面臨全國最高的住房成本，意味居民已經將收入最大一部分用於償還房貸和支付房租。在灣區，居民將一半、甚至更多的收入用於住房並不罕見。」

美國勞工統計局的數據顯示，食品價格上漲是導致灣區通膨率飆升的主要原因之一，物價年增率高達4.3%，是兩年多來最快。上一次最快的物價年增率發生在2023年8月，為4.5%。

根據報告，灣區消費者12月的總食品支出（grocery cost，定義為在家消費的食品）較去年同期高出5.7%，創下自2023年3月以來最大漲幅。不過，肉類、家禽、魚類和雞蛋的價格下降了5.1%。外食支出則比去年同期高出2.9%，為自2025年4月以來最高。

灣區汽油價格自2024年7月以來一直穩定下降，其他價格下跌的消費類別還包括服飾、新車和二手車。

在就業方面，美國勞工統計局的數據顯示，截至去年11月的一年內，灣區共減少了約1萬9300個工作機會。經濟學家指出，疲軟的就業市場可能抑制薪資成長。

信使報指出，儘管灣區消費物價漲幅高於往年，但與2022年和2023年相比仍屬溫和。根據數據，灣區消費物價2022年6月飆漲6.8%，創下近40年來最大年度漲幅。

