食品包裝標示「紅黃綠燈」將上路！國健署署長沈靜芬：從餐桌開始的健康寧靜革命

走進賣場，琳瑯滿目的食品標示總讓人眼花繚亂，但你真的知道自己吞下什麼嗎？為了對抗慢性病年輕化的浪潮，國健署正規劃「食品標示紅綠燈」，成為最直觀的視覺標語，為什麼要對包裝食品進行標示大整修？署長沈靜芬在專訪中透露了政策背後的平衡與掙扎。

在「健康台灣」的國家願景下，國民健康署正醞釀一場從餐桌開始的寧靜革命。

在美食之都台南，空氣中似乎都飄著甜味，身為台南人的國健署署長沈靜芬，聊起家鄉味時不禁莞爾，她說台南的羹湯要勾芡、肉燥飯帶點甜，連炒鱔魚意麵都是酸甜交織的獨特口感。

廣告 廣告

這種「甘甜」，曾經是富庶與美味的象徵，但在如今物質豐裕的台灣，糖分與精緻加工食品已不再是逢年過節的珍饈，反而成為日常生活中的健康隱憂。

面對台灣即將邁入超高齡社會的挑戰，總統賴清德喊出「健康台灣」的願景，希望國人不僅要活得久、更要活得好，而這一切的起點，或許就藏在我們每一口的選擇裡。

國健署正著手研擬一項重大變革──推動食品包裝的「紅黃綠」燈號標示，預計最快於2026年中至年底上路 ，期盼透過更直觀的視覺引導，讓民眾在琳瑯滿目的貨架前，能更有意識地為自己的健康投下一票。

慢性病年輕化，從健康數據看見飲食危機

推動這項政策的背後，是台灣日益嚴峻的健康數據。

沈靜芬語重心長地指出，現代孩子的肥胖問題，已非昔日長輩眼中「小時候胖不是胖」的福氣。本身就是小兒科醫師的她，在臨床門診中看到愈來愈多小學生頸部出現「黑色棘皮症」，看似沒洗乾淨的污垢，其實是胰島素抗性增加的警訊，預示著未來罹患糖尿病的高風險。

這些孩子身上的脂肪，往往是由甜甜圈、蛋糕和高熱量加工食品堆疊而成。

更令人擔憂的是，根據教育部與國健署的健康檢查資料顯示，台灣高中生的高血壓盛行率竟然達到約10％。這個數字反映出高鹽、高油的飲食習慣，正悄悄侵蝕著年輕世代的血管健康。

沈靜芬坦言，台灣人雖然重吃、愛吃，但近年來的飲食內容卻逐漸失衡，重口味的外食文化，讓孩子們習慣了醃漬、裹粉、油炸的複合滋味，反而對清淡的原型食物感到陌生 。

「食品紅黃綠燈」，營養密碼一眼看懂

為了扭轉這個現象，國健署決定從環境著手。雖然現行的食品包裝上已有詳盡的營養標示，但對於忙碌的現代人而言，要在一瞬間解讀熱量、糖分、蛋白質與鈉含量的數字意義，門檻實在太高。

「除非今天是非要減肥不可，或者非常有健康意識，否則很難有人會仔細去讀那些數字背後的意義，」沈靜芬直指核心。因此，仿效交通號誌的「紅黃綠」燈號應運而生。

這套系統的概念很簡單：綠燈代表健康低標，是可以安心享用的選擇。紅燈則警示高糖、高鹽或高飽和脂肪，提醒消費者「停、看、聽」。

透過視覺化的顏色管理，國健署希望降低民眾選擇健康食物的知識門檻，讓「健康吃」不再是一門深奧的學問，而是一種直覺的反射。目前，這項政策正處於緊鑼密鼓的規劃階段。

研擬「糖、鈉、脂肪」紅燈規範，未來鎖定手搖飲

沈靜芬透露，內部已研擬出幾個版本，重點瞄準3大項目：糖、鈉、脂肪，將與食藥署密切合作，針對「紅燈」的高標切點進行細緻的討論。這是一個需要高度智慧的平衡過程，因為標準若訂得太寬鬆，便失去了管制的意義；若太嚴格，又可能對產業界造成過大衝擊，甚至導致業者為了規避燈號而改用其他替代配方。

因此，國健署傾向採取循序漸進的策略，初期將以「鼓勵」性質先行，優先鎖定那些打開包裝即可食用的產品進行輔導，至於像調味料等產品則可能暫不列入，以確保標示能真正發揮教育與警示的實質意義 。

至於台灣人最愛、甚至被視為「台灣之光」的手搖飲料，沈靜芬也不諱言其管理的困難度。

由於手搖飲屬於散裝食品，且甜度、冰塊均可客製化，難以像包裝食品那樣進行標準化的燈號規範。因此，現階段政策將優先聚焦於包裝食品，待時機成熟後，再思考如何將這股減糖風氣吹向手搖飲界。

全方位守護健康，從規律運動到精準癌症篩檢

除了飲食政策的革新，「健康台灣」的拼圖，還包括運動生活型態的建立與癌症篩檢的深化。

賴清德總統高度重視全民運動，特別指示活動要結合環保自行車步道，預計在2027年的自行車節舉辦全國性的騎乘活動，鼓勵國人從規律運動中找回健康。這不僅是活動，這不僅能舒緩壓力，更是預防慢性病的最前端防線。

在疾病防治方面，為了達成「癌症標準化死亡率下降三分之一」的艱鉅目標，政府已擴大癌症篩檢項目至6種（大腸癌、乳癌、子宮頸癌、口腔癌、肺癌、胃癌），期盼能透過擴大篩檢、早期發現、基因診斷與精準治療這「3支箭」，為更多家庭留住摯愛親友的健康。

沈靜芬解釋，雖然短期內因為篩檢普及，會看到某些癌症發生率看似上升，但這其實是將潛藏的晚期個案提前在早期揪出，長期而言將有效降低死亡威脅，減輕後端醫療負擔。

沈靜芬強調，國健署正試圖編織一張溫柔而堅韌的網，接住每一個可能重拾健康的機會。從餐桌上的紅黃綠燈食物，到城市裡的自行車道，改變需要時間，只要大眾開始有意識地選擇，都在為那個更健康、更幸福的台灣，拼上一塊重要的拼圖。

（本文諮詢專家：國健署署長沈靜芬）

加入【康健雜誌 LINE 好友】，快速掌握健康新知！

延伸閱讀：

醫食同源｜30種食材、6大機能調理指南

比健身App更有效！這款可愛手遊讓全球千萬人戒掉久坐、開始走路

11款超商飲料是「糖分炸彈」！喝1瓶「高糖冠軍」等於吞下20包糖？

※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章