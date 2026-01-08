食品包裝標示「紅黃綠燈」將上路！國健署署長沈靜芬：從餐桌開始的健康寧靜革命
走進賣場，琳瑯滿目的食品標示總讓人眼花繚亂，但你真的知道自己吞下什麼嗎？為了對抗慢性病年輕化的浪潮，國健署正規劃「食品標示紅綠燈」，成為最直觀的視覺標語，為什麼要對包裝食品進行標示大整修？署長沈靜芬在專訪中透露了政策背後的平衡與掙扎。
在「健康台灣」的國家願景下，國民健康署正醞釀一場從餐桌開始的寧靜革命。
在美食之都台南，空氣中似乎都飄著甜味，身為台南人的國健署署長沈靜芬，聊起家鄉味時不禁莞爾，她說台南的羹湯要勾芡、肉燥飯帶點甜，連炒鱔魚意麵都是酸甜交織的獨特口感。
這種「甘甜」，曾經是富庶與美味的象徵，但在如今物質豐裕的台灣，糖分與精緻加工食品已不再是逢年過節的珍饈，反而成為日常生活中的健康隱憂。
面對台灣即將邁入超高齡社會的挑戰，總統賴清德喊出「健康台灣」的願景，希望國人不僅要活得久、更要活得好，而這一切的起點，或許就藏在我們每一口的選擇裡。
國健署正著手研擬一項重大變革──推動食品包裝的「紅黃綠」燈號標示，預計最快於2026年中至年底上路 ，期盼透過更直觀的視覺引導，讓民眾在琳瑯滿目的貨架前，能更有意識地為自己的健康投下一票。
慢性病年輕化，從健康數據看見飲食危機
推動這項政策的背後，是台灣日益嚴峻的健康數據。
沈靜芬語重心長地指出，現代孩子的肥胖問題，已非昔日長輩眼中「小時候胖不是胖」的福氣。本身就是小兒科醫師的她，在臨床門診中看到愈來愈多小學生頸部出現「黑色棘皮症」，看似沒洗乾淨的污垢，其實是胰島素抗性增加的警訊，預示著未來罹患糖尿病的高風險。
這些孩子身上的脂肪，往往是由甜甜圈、蛋糕和高熱量加工食品堆疊而成。
更令人擔憂的是，根據教育部與國健署的健康檢查資料顯示，台灣高中生的高血壓盛行率竟然達到約10％。這個數字反映出高鹽、高油的飲食習慣，正悄悄侵蝕著年輕世代的血管健康。
沈靜芬坦言，台灣人雖然重吃、愛吃，但近年來的飲食內容卻逐漸失衡，重口味的外食文化，讓孩子們習慣了醃漬、裹粉、油炸的複合滋味，反而對清淡的原型食物感到陌生 。
「食品紅黃綠燈」，營養密碼一眼看懂
為了扭轉這個現象，國健署決定從環境著手。雖然現行的食品包裝上已有詳盡的營養標示，但對於忙碌的現代人而言，要在一瞬間解讀熱量、糖分、蛋白質與鈉含量的數字意義，門檻實在太高。
「除非今天是非要減肥不可，或者非常有健康意識，否則很難有人會仔細去讀那些數字背後的意義，」沈靜芬直指核心。因此，仿效交通號誌的「紅黃綠」燈號應運而生。
這套系統的概念很簡單：綠燈代表健康低標，是可以安心享用的選擇。紅燈則警示高糖、高鹽或高飽和脂肪，提醒消費者「停、看、聽」。
透過視覺化的顏色管理，國健署希望降低民眾選擇健康食物的知識門檻，讓「健康吃」不再是一門深奧的學問，而是一種直覺的反射。目前，這項政策正處於緊鑼密鼓的規劃階段。
研擬「糖、鈉、脂肪」紅燈規範，未來鎖定手搖飲
沈靜芬透露，內部已研擬出幾個版本，重點瞄準3大項目：糖、鈉、脂肪，將與食藥署密切合作，針對「紅燈」的高標切點進行細緻的討論。這是一個需要高度智慧的平衡過程，因為標準若訂得太寬鬆，便失去了管制的意義；若太嚴格，又可能對產業界造成過大衝擊，甚至導致業者為了規避燈號而改用其他替代配方。
因此，國健署傾向採取循序漸進的策略，初期將以「鼓勵」性質先行，優先鎖定那些打開包裝即可食用的產品進行輔導，至於像調味料等產品則可能暫不列入，以確保標示能真正發揮教育與警示的實質意義 。
至於台灣人最愛、甚至被視為「台灣之光」的手搖飲料，沈靜芬也不諱言其管理的困難度。
由於手搖飲屬於散裝食品，且甜度、冰塊均可客製化，難以像包裝食品那樣進行標準化的燈號規範。因此，現階段政策將優先聚焦於包裝食品，待時機成熟後，再思考如何將這股減糖風氣吹向手搖飲界。
全方位守護健康，從規律運動到精準癌症篩檢
除了飲食政策的革新，「健康台灣」的拼圖，還包括運動生活型態的建立與癌症篩檢的深化。
賴清德總統高度重視全民運動，特別指示活動要結合環保自行車步道，預計在2027年的自行車節舉辦全國性的騎乘活動，鼓勵國人從規律運動中找回健康。這不僅是活動，這不僅能舒緩壓力，更是預防慢性病的最前端防線。
在疾病防治方面，為了達成「癌症標準化死亡率下降三分之一」的艱鉅目標，政府已擴大癌症篩檢項目至6種（大腸癌、乳癌、子宮頸癌、口腔癌、肺癌、胃癌），期盼能透過擴大篩檢、早期發現、基因診斷與精準治療這「3支箭」，為更多家庭留住摯愛親友的健康。
沈靜芬解釋，雖然短期內因為篩檢普及，會看到某些癌症發生率看似上升，但這其實是將潛藏的晚期個案提前在早期揪出，長期而言將有效降低死亡威脅，減輕後端醫療負擔。
沈靜芬強調，國健署正試圖編織一張溫柔而堅韌的網，接住每一個可能重拾健康的機會。從餐桌上的紅黃綠燈食物，到城市裡的自行車道，改變需要時間，只要大眾開始有意識地選擇，都在為那個更健康、更幸福的台灣，拼上一塊重要的拼圖。
（本文諮詢專家：國健署署長沈靜芬）
延伸閱讀：
比健身App更有效！這款可愛手遊讓全球千萬人戒掉久坐、開始走路
11款超商飲料是「糖分炸彈」！喝1瓶「高糖冠軍」等於吞下20包糖？
其他人也在看
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道EBC東森娛樂 ・ 3 小時前 ・ 34
林光寧告別追思會！林有慧爆哭跪別父親 蕭敬騰相伴三叩首不捨別離
蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧日前因中風併發吸入性肺炎辭世，享壽 75 歲，消息曝光後震驚演藝圈。家屬於 1 月 8 日上午 11 點 30 分，在台北市懷愛館景行樓 1 樓景明廳舉行追思紀念會，由女兒林有慧（Summer）與女婿蕭敬騰偕同家人，為林光寧送上人生最後一程。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 3
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐EBC東森新聞 ・ 17 小時前 ・ 8
江宏恩曬全家福！名廚弟江振誠「泰籍妻罕合體」 網讚：同個模子刻出來
藝人江宏恩出道多年，因八點檔《飛龍在天》爆紅，婚後生活一向低調。親弟是國際知名主廚江振誠，兄弟感情融洽。近日江宏恩貼出三姐弟與母親的大合照，引起網友熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 10
連3波大降溫要來了！「急凍6度以下」時間曝光 3地雨下最猛
低溫來襲，今（6）日清晨最低溫出現在台南楠西8.0度。天氣風險公司分析師吳聖宇指出，預期強冷氣團的冷平流今日是逐漸在增強的過程，中高層短波槽今天才會掠過台灣以北，槽後真正深厚而乾冷的西北風冷空氣在短波槽掠過後也將逐漸來到台灣上空，因此今天迎風面地區的天氣將隨著乾冷空氣來到而逐漸好轉，上半天在大台北、東半部有局部零星短暫陣雨，下半天到晚間就會逐漸縮減到只剩下花東地區還有零星局部降雨的機會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
台中榮總爆醜聞！3醫師起底...才被封「年度好醫生」超諷刺
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，科內三名醫師被指控長期放任無醫護執照的醫材廠商進入手術室執刀，粗估至少180名病患在不知情下被「變更」主刀醫師。涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 271
陳妍希絕美新年照少女感滿點 3萬網驚呼：還是當年的沈佳宜
【緯來新聞網】女星陳妍希1月7日深夜在社群平台發布多張新年賀圖，身穿紅白搭配的旗袍式晚禮服入鏡，造型緯來新聞網 ・ 1 小時前 ・ 13
今晨8.5℃凍番薯！挑戰首波寒流「恐跌破5℃」 冷到這天才略回溫
氣象署發布17縣市低溫特報，今（7）日到明日受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晨至晚間北部、東北部及金門局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫發生機率，提醒民眾做好保暖措施。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
空軍記者會簡報全標「無」！徐巧芯酸好笑 顧立雄：一點都不好笑
國防部實施新式「國軍機密資訊精準標示精進作法」，規定公文須逐段標註密等，包括未列密也需標註「無」。空軍司令部昨日召開記者會報告飛官辛柏毅上尉失聯情況，然而簡報中各段落後都加上「無」字，讓國民黨立委徐巧芯看不下去，今（8日）質詢時痛批「很好笑」，而國防部長顧立雄則反嗆，「我覺得一點都不好笑，這是對作業人員核定的要求」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 97
川普讓台灣更安全了！專家預言「台灣將有新邦交國」 諷習近平不是對手
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。美國舉動震撼全球，總體經濟學家吳嘉隆就分析，其中有一個國家的立場變得微妙了，那就是俄羅斯，因為有小道消息宣稱，俄國是線人之一，有提供馬杜洛的個人生活情報，並指出這次事件後，大家可能會猛然發現，台灣反而變得安全一些，因為中共根本沒有能力模仿美國。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 261
冷氣團還沒完！今恐探9度以下 週日再一波接力、「這天」才回暖
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導受到強烈大陸冷氣團與輻射冷卻影響，各地今（8）日清晨明顯偏冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這波冷空氣雖將...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 1
台中榮總爆爭議「醫師怨鬥爭可怕」 知情人士批：難道大家都瞎了嗎？
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，根據《CTWANT》報導，涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。其中廖致翔之前就遭院內人士檢舉違反手術室門禁管制規定，已被送交考績會審議。擁有5.6萬名粉絲追蹤的廖致翔昨天在報導曝光後，隨即在臉書發文「醫院內鬥真可怕」，並抱怨「吃力不討好，承受各種威脅」。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 14
電子五哥和碩獨紅！緯創重挫5%一度失守150元大關 廣達跌逾3% 專家示警：不適合進場
台股今（8）日震盪走弱，在權王台積電（2330）與金融股撐盤下，指數跌幅有限，不過電子族群普遍承壓，電子五哥中僅和碩（4938）維持紅盤，其餘廣達（2382）、緯創（3231）、仁寶（2324）、英業達（2356）全臉綠，以緯創盤中重挫逾5%，一度失守150元整數大關最慘。專家表示，緯創短線不宜再殺低，今日也並非適合進場的買點。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 3
別常喝「這飲料」！加州大學研究：每天1杯老4.6歲 跟抽菸一樣可怕
過往大眾普遍認為含糖碳酸飲料僅會導致肥胖或糖尿病，但最新科學研究揭露了更深層的老化危機！研究發現，含糖碳酸飲料的攝取量與人體染色體末端的「端粒」長度密切相關。端粒被視為細胞生命時鐘，一旦縮短便意味著生理機能的衰老，甚至每天喝一大杯（約570毫升），恐加速人體老化4.6歲。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 30
吳宗憲豪砸4千萬！台南老唐牛肉麵驚傳停業 鹿希派鬆口「關鍵主因」
綜藝天王吳宗憲2023年砸4千萬買下台南「老唐牛肉麵」，並將店面將全權交給兒子鹿希派經營，目前有北、中、南三間店面。沒想到今（7）日卻傳出位在中西區興華街的台南創始店「暫停營業」。對此，鹿希派也發文回應了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 97
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
呂良偉娶百億富婆遭酸「嫁豪門」 70歲壽宴甜告白：仙女下凡
呂良偉娶百億富婆遭酸「嫁豪門」 70歲壽宴甜告白：仙女下凡EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 16
藥師藥單寫「媽媽是婊子」！醫院挨罰6萬 提告結果曝光
衛福部立基隆醫院2024年發生民眾領藥單被註記「媽媽是婊子！」事件，引發外界譁然，後院方查出是一名心情不好的藥師所為，基隆市府指出院方有2大疏失，依《醫療法》裁罰共6萬元，基隆醫院提起行政訴訟抗罰，台北高等行政法院判決院方敗訴，可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 36
激似張柏芝！15歲「千年一遇美少女」驚喜出道了
激似張柏芝！15歲「千年一遇美少女」驚喜出道了EBC東森娛樂 ・ 16 小時前 ・ 72
記憶體加持 台塑集團「最強兒子」搶鏡
台塑集團近來養出「最強兒子」，記憶體族群股價出現翻倍式上漲，帶動集團旗下南亞科與福懋科成為市場焦點，不僅帶旺母公司南亞與...聯合新聞網 ・ 5 小時前 ・ 2