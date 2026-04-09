食品廣告標榜「吃了就瘦、促進循環」恐觸法 桃園衛生局：最高罰500萬
「吃了就瘦」、「一週見效」、「逆齡抗老」，這些看似誘人的廣告詞，其實可能違法。桃園市衛生局公布去(114)年度查處結果，共查獲611件違規食品廣告，較前一年大幅增加62%，顯示誇大不實廣告仍相當猖獗。其中以網路平台占79%最多，且個人賣家比例高達61%，成為違規主要來源。
衛生局分析常見違規宣稱前三名，以減肥瘦身最多，有身材對照圖片，宣稱吸附吸油、燃脂、阻斷脂肪吸收；其次為皮膚美容，抗老、淡斑、美白回春、祛痘養顏；第三則是新陳代謝，解酒、控醣、促進循環等，皆屬常見違規話術，甚至涉及「醫療效能」宣稱。
衛生局指出，近期查獲有民眾將蝦皮等電商帳號借給他人使用，由對方刊登違規食品廣告販售商品，帳號出借者與實際刊登者，可能被認定為「共同行為人」，將一併受罰。也就是說「不是你賣的，也可能要一起負責。」
衛生局表示，依食品安全衛生管理法規定，食品廣告如涉及誇大不實、易生誤解或醫療效能，則違反該法第28條規定，可處4萬元以上400萬元以下罰鍰；如宣稱醫療效能，可處60萬元以上500萬元以下罰鍰，另針對累犯與電視廣告，將採加重處分，提醒業者及民眾切勿以身試法。
衛生局說明，食品僅為提供熱量及人體所必須之營養素並不具任何療效，對於廣告內容務必「停」下先冷靜判斷是否誇大；「看」清楚標示與說明；「聽」取專業醫事人員建議，才能正確選購安心吃。民眾如發現食品廣告疑似違規情形，食品安全檢舉專線0800-285-000檢舉或向衛生局通報，衛生局將嚴格查察。
更多桃園電子報報導：
其他人也在看
高雄春捲中毒案+16人就醫釀173人受害 沒驗沙門氏菌？衛生局曝數據駁斥
高雄正義市場春捲中毒案再添病例，截至今（4/8）上午8時，再增16人就醫，累計173人受害；衛生局表示針對外界質疑「完全未檢驗沙門氏菌」，局長黃志中強調，春捲等高風險品項已依標準抽驗，並持續加強現場製程監控與違規輔導，確保食品安全。
一週見效燃脂吸油全是陷阱 桃園查獲611件違規食品廣告
（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】「吃了就瘦」「一週見效」「逆齡抗老」這些誘人廣告詞，許多其實已經違法 […]
三星股東新韓銀行啟動21億美元持股轉讓，疑為創辦人家族繳稅籌資
【財訊快報／陳孟朔】根據路透最新取得的交易條款清單顯示，三星電子(005930.KS)大股東之一的新韓銀行(Shinhan Bank)已啟動大規模持股處分，計畫出售價值約21億美元的三星電子股票。新韓銀行此次計畫以每股204,395韓元至208,605韓元的價格，求售1,500萬股三星電子股票。若以三星電子週三收盤價210,500韓元計算，折價幅度約為0.9%至2.9%。這批股份約占三星電子總發行股數的0.25%。雖然清單中未說明具體售股原因，但監管文件顯示，三星電子會長李在鎔的母親洪羅喜曾在今年1月與新韓銀行簽署證券處置信託協議，計畫處分同樣數量的1,500萬股三星電子股票。當時文件中載明的售股目的為「繳納稅款及償還貸款」。自三星集團已故會長李健熙於2021年去世後，李氏家族成員就開始分五年分期繳納高額遺產稅。針對此項大規模售股消息，三星電子拒絕發表評論，而新韓銀行在非營業時間內亦未能取得聯繫。隨著韓國科技巨頭面臨AI競爭與地緣政治波動，這類家族成員因稅務壓力引發的大宗交易，持續受到市場與投資人高度關注。
南韓史上最大股權交易？三星董娘「賣670億持股變現」 五大外資投行聯手承銷
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導南韓科技龍頭三星電子再現大規模股權出售。外電報導，已故會長李健熙家族正規劃出售約3.1兆韓元（約新台幣670億元）持股，...
桃園去年查獲611件違規食品廣告！網路平台近8成 出借帳號也一起罰
【記者張沛森／桃園報導】針對誇大不實食品廣告，桃園市政府衛生局去年共查獲611件違規食品廣告，較前一年大幅增加62%。其中以網路平台占79%最多，且個人賣家比例高達61%，成為違規主要來源。且近期發現有民眾將蝦皮等電商帳號借給他人使用，由對方刊登違規食品廣告販售商品，帳號出借者與實際刊登者，可能被認定為「共同行為人」，將一併受罰！
沙門氏菌不只害腸胃！醫示警「恐入侵血液、骨頭」 3類人高風險
新北市清六食堂與高雄正義市場春捲攤爆發沙門氏菌中毒案，內科醫師姜冠宇提醒，沙門氏菌不是只有在腸道鬧事，有時會跑到血液、骨頭、關節等部位，幼兒、高齡者、免疫功能較差者更常見。
便當疑中毒案11人驗出沙門氏桿菌 業者移北檢
（中央社記者黃旭昇新北8日電）新北市府衛生局今晚表示，新店區「清六食堂」疑似食品中毒案，初步有11名患者檢驗出「沙門氏桿菌」陽性反應，因案情特殊及同一致病菌源，將依食安法先移送台北地檢署偵辦。
【全球大頭條】稱美國獲「壓倒性勝利」 赫格塞斯：徹底擊潰伊朗軍力｜#鏡新聞
在美國總統川普宣布與伊朗達成停火2週的協議後，美國國防部長赫格塞斯與參謀首長聯席會議主席凱恩，美東時間8日上午8點，也就是台灣時間昨天(4/8)晚間8點，在五角大廈召開記者會，說明最新情勢。赫格塞斯在記者會上就公開大讚美國對伊朗取得決定性的軍事勝利，稱美國只動用全部作戰力量的不到10%，就徹底摧毀了伊朗大半軍隊，迫使伊朗同意停火。當然赫格塞斯也不忘將這個結果歸功給川普，大讚川普採取比歷屆政府更為強勢、主動的策略，還說有別於其他任總統只是拖延問題，川普是直接用行動創造了歷史。
三星電子中國戰線傳大瘦身，家電恐改代理制，重心轉向儲存晶片
【財訊快報／陳孟朔】外電報導，韓國科企一哥--三星電子(005930.KS)傳出正調整其中國業務布局，未來可能僅保留手機與儲存兩大主軸，整體重心進一步轉向儲存等半導體業務。若消息屬實，這將代表三星在中國市場的策略由過去橫跨消費電子、家電與顯示器的廣泛布局，轉為聚焦獲利能力與技術門檻較高的核心事業。不過，截至目前，三星官方仍未就相關傳聞作出正式回應。 市場更關注的是家電通路模式可能出現明顯轉彎。產業消息指出，三星在中國的白色家電業務，包括冰箱與洗衣機，預計今年下半年可能由自營模式改為代理模式；黑色家電業務，也就是電視與顯示器，亦有機會比照辦理，但目前尚待最終確認。另有業內訊息稱，三星中國部分代理通路已暫停出貨，顯示調整並非空穴來風，而是可能已進入實際操作層面。 這波收縮背後，反映的是三星在中國家電市場競爭力持續走弱。根據產業統計，截至4月5日，三星今年以來在線下通路的中國彩電市場銷售額市占率約3.62%，排名第5；冰箱市占率僅0.41%，排名第14；洗衣機更只有0.38%，排名第15。隨著中國本土品牌持續向高階市場推進，三星在白電與黑電領域的空間被不斷擠壓。今年3月，三星更罕見缺席中國大
失智失蹤定位輔具補助 恐看到吃不到
失智長者走失意外頻傳，已成全國性議題。中央雖訂定「衛星定位輔具補助規定」，但民眾須領有第一類身障手冊，申請限制多，且經費由地方政府自籌；全國最多人口的新北市四年來僅申請一一三案，若全市六點一萬名失智人口都補助，新北必須自籌超過二點四億元，地方財政負擔沉重，宛如「看得到、吃不到」的補助政策，民代建議中央應簡化流程、不讓地方各自承擔。
停火協議敲定後才獲通知 傳以色列不滿
美國華爾街日報8日獨家報導，美國與伊朗在美方威脅對伊朗動武的最後期限前約90分鐘達成兩週停火協議，但根據知情人士透露，以色列對於在協議敲定後、最後階段才獲得通知，且未被諮詢一事，感到不滿。據白宮官員表示，美國總統川普在宣布停火前不久，曾致電以色列總理納坦雅胡。該官員補充，納坦雅胡同意參與停火。以色列
天天喝含糖飲料！32歲男「年輕型糖尿病」上身，醫示警：小心3大原因
任職科技廠的32歲林姓男性作業員，體位屬輕度肥胖，無重大慢性病史，但平日三餐時間不規律，且幾乎每日飲用含糖飲料，並缺乏運動習慣。近2個月來，他常出現口渴及排尿次數增加的情形，於公司健檢時發現血糖異常，隨後至醫院就診。檢驗結果顯示，其空腹血糖高達190毫克／分升（正常值小於100），糖化血色素為8.8%（正常值小於5.7%），最終確診為年輕型第2型糖尿病。
老年臥床年燒百萬！醫揭「顧身體等於賺錢」4個面向提升身體機能
不少人年老都會買保健品、藥物，其實把身體顧好就是在賺錢。首爾峨山醫療中心老年醫學部醫師鄭熙元於《你也可以延緩衰老的速度》一書中，歸納來自醫學、社會學、心理學、經濟學的科研結果，提出一套融合延緩衰老、功能性飲食、結構化運動和心理健康的4M管理方案，幫助讀者為人生及早做好健康規劃。以下為原書摘文：
高雄婦餵野狗引發糾紛 誣告管理員一審遭判刑6月
（中央社記者張已亷高雄9日電）許姓女子民國113年間在高雄市某公墓因餵食野狗與管理員發生糾紛，事後提告對方傷害及恐嚇危害安全。經橋院審理，認定許女虛構事實誣告對方，依誣告罪處6月徒刑。可上訴。
供應撐得住？中油200萬桶原油將抵台 經濟部啟動5大措施
美伊局勢的不確定性推升石化產品價格並引發局部供應緊張，經濟部長龔明鑫今（9）日在立法院受訪表示，目前整體物價仍維持穩定，上月漲幅約1.2%，僅石化原料及塑膠袋等下游產品出現局部性上漲；政府已啟動五大穩定措施，同時中油一艘載有約200萬桶原油的油輪已完成裝載，預計兩週內抵台。
食物中毒為何變多？醫揭「4大關鍵」 這習慣很多人都有
近日來，在台灣似乎食物中毒事件變得越來越頻繁了。這到底是為什麼呢？ 重症醫師黃軒整理一下手中的資料分享： 1、業者食品安全鬆懈了在激烈的市場競爭下，為了降低成本和提高效率，一些餐廳和食品製造商可能會在食品處理和儲存過程中採取捷徑。．知名壽司桌上一條抹布，擦拭用到底，就是例子之一！這樣的行為可能會忽視了一些重要的衛生標準和安全措施，從而提供了一個適合細菌和病毒或毒素滋生的環境。例如，如果食品沒有在適當的溫度下儲存或處理，就可能會成為細菌如沙門氏菌和大腸桿菌或諾羅病毒的培養基。這些細菌/病毒可以在食物中迅速繁殖，如果被人食用，就可能導致食物中毒。．知名餐廳的諾羅病毒感染事件，也就是其中之一。隨著市場競爭的加劇，一些餐廳和食品製造商，可能在食品處理和儲存過程中採取了「個人認為安全」的捷徑．．台中知名餐廳食材醬料已經過期，這就可能導致了細菌和病毒的滋生，增加了食物中毒的風險。 2、冷鏈物流的影響冷鏈管理，是指在食品的整個供應鏈中，從生產、儲存到運輸過程中，都必須保持在適當的低溫環境中，以防止食品變質和細菌滋生。尤其是對於易腐食品如肉類、海鮮和乳製品，冷鏈管理更是至關重要。 當冷鏈在任何階段被打
購物中心進貨車流「卡死慢車道」 用路人傻眼
購物中心進貨車流「卡死慢車道」 用路人傻眼
韓國史上最大拋股案！ 三星家族大賣21億美元持股
韓國科技龍頭三星電子再現大額股權交易。根據外電報導，三星集團已故會長李健熙家族成員，正規劃出售價值高達3.1兆韓元（約21億美元）持股，市場預期將成為韓國史上規模最大的單筆股份拋售案之一。
螢火季開跑！走進日月潭感受春夜微光奇景
【記者 周澄予／南投 報導】隨著春夜氣息悄然升溫，日月潭一年一度的夢幻時刻也正式展開！由交通部觀光署日月潭國家
三星慘跌 兇手竟是「自己人」！董娘為何忍痛賣股搬走660億現金？
三星集團成員啟動規模高達3.1兆韓元（約21億美元、約新台幣666億元）的持股拋售，寫下韓國史上規模最大售股案之一。受此利空衝擊，三星電子周四（9日）早盤股價一度重挫逾3.3%，拖累韓國綜合指數（KOSPI）同步下跌約1.5%。