食品所研討銀髮友善餐食 推動Eatender跨入多元精細化時代

食品所團隊發表包括「銀髮友善食品 Eatender 專區及貨架指引」在內的研究成果，讓消費者能「看得見、被吸引、找得到、買得到」銀髮友善食品。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

食品所廿七日舉辦銀髮友善餐食研討會，聚焦銀髮友善餐食新趨勢，從政策布局、產品研發、質地調整到通路銷售策略，系統性盤點 Eatender 的現在與未來。期盼藉由本次交流，與產業攜手為下一個「銀領十年」奠定更堅實的專業基礎與合作模式。

農業部農業科技司李紅曦司長表示，歷經十年耕耘，銀髮友善食品已從早期以沖泡飲品、粥品為主，逐步拓展至完整餐食、主菜與配菜等多元產品型態，讓長者的日常飲食選擇更為豐富，也更貼近真實生活情境。

李紅曦說，未來農業部將持續支持食品所辦理主題式研發，包含食材質地調整、高營養密度配方設計及需求導向的銀髮餐食共創導引等技術，進一步擴大在地農產食材的應用廣度。同時，將結合輔導工作坊、媒合會與試餐活動，與業者攜手打造新商業模式與產品價值，讓Eatender銀髮友善食品在產業端與消費端都能持續深化與擴散。

食品所所長廖啟成表示，此次研討會正是回應未來高齡社會中，長者飲食將朝向更「多元、精細與客製化」的發展需求。食品所將持續整合研發與輔導量能，包含質地與營養相關技術開發、市場洞察與消費行為調查，以及行銷推廣等面向，並串聯上中下游關鍵資源，強化臺灣銀髮友善餐食的整體支援體系。其中，液態食品質地分級規格的建立與導入，以及膳食纖維食材質地調整技術，將是下一階段推動的重要工作重心。

此次研討會，食品所團隊並同步發表包括「銀髮友善食品 Eatender 專區及貨架指引」在內的研究成果，協助產業在實際購物情境中，讓消費者能「看得見、被吸引、找得到、買得到」銀髮友善食品。最後，以「Eatender 現在與未來」為主軸，由研究人員就臺灣銀髮友善食品市場發展、產業生態推動及產業發展 NEXT 等面向進行分享，從更宏觀與前瞻的視角思考未來布局。