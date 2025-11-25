食品網購詐騙頻傳 市府籲勿輕信

食品網購詐騙頻傳市府籲勿輕信。（市府提供)

記者翁順利／台南報導

近期市府法制處陸續接獲多起通報，民眾透過網路購買藥品、酵素、益生菌等產品後，收到包裝粗糙、標示不清或疑似仿冒的商品，隨後賣家便以電話失聯、社群軟體封鎖等方式規避責任拒絕退貨，導致民眾無從辦理退款，相關消費爭議顯著增加，法制處開始舉辦講座加強宣導，以提升市民辨識不實廣告與偽劣商品的能力，避免受騙。

法制處處長楊璿圓表示，網路販售保健食品與藥品的詐騙手法日益猖獗，不肖業者常假冒醫師或名人背書，以「療效卓越」、「限量優惠」等誇大不實廣告誘騙下單，販售酵素、益生菌、膠原蛋白等來源不明的境外商品；由於成分與品質無法確認，極可能危及民眾健康。消保官提醒民眾，保健食品與藥品會直接影響身體健康，切勿因價格低廉或社群推薦而輕易購買。來源不明就是高風險，如有疑慮一定要先查證。

法制處歷年來均持續推動消保教育，自去年起並利用假日深入各社區加強宣導，今年辦理六場次，將「網購詐騙防身術」列為宣導重點，籲請民眾切勿輕信網路不實廣告，購買來路不明的藥品與保健食品，以免衍生消費爭議又傷害健康。

法制處強調，衛福部核發「小綠人標章」的「健康食品」可表達其「保健功效」，但不得宣稱有「醫療效能」；未經認證的一般「保健食品」，僅能依一般食品販售，倘宣稱有功效或療效均已違反規定。民眾可至衛福部食藥署「食品藥物消費者專區」查詢藥品安全資訊。