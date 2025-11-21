食品高漲拉低民調 川普取消巴西牛肉咖啡40%關稅

美國總統川普(Donald Trump)20日撤銷對牛肉、咖啡、可可和水果等巴西食品的40%關稅。在這之前，美國政府14日也發布類似命令，取消對其他國家的農產品關稅，這是白宮針對部份已加劇美國食品成本的關稅採取的政策大轉彎。

根據白宮發布的文本，這項命令將影響到從11月13日起進口到美國的巴西產品，並可能需要退回在關稅仍在課徵期間徵收到的稅款。

巴西是美國最大的咖啡供應國，一般來說供應量佔美國消費的三分之一，而且在最近也成為美國的牛肉重要供應國，特別是漢堡使用的牛肉。

廣告 廣告

受到關稅、以及氣候引發的生產短缺等其他市場因素影響，美國今年的零售咖啡價格漲幅高達40%。

路透社/益普索(Reuters/Ipsos)的調查發現，食物價格節節攀升是川普民調走跌、降至重返白宮以來新低的一大主因。

川普為報復巴西政府起訴他的盟友波索納洛(Jair Bolsonaro)，在7月時對巴西祭出40%關稅。這位巴西前總統因為2022年大選失利後發動政變未遂被定罪。

不過，川普20日的行政命令中，並未提及針對巴西當局起訴波索納洛所採取的行動。

美國政府7月根據「全球馬格尼茨基人權問責法」(The Global Magnitsky Human Rights Accountability Act)，對負責審理波索納洛案的巴西聯邦最高法院大法官莫瑞斯(Alexandre de Moraes)和他的妻子祭出制裁，並撤銷其他法官與某些巴西部長的美國簽證。 (編輯:柳向華)