食好鬥相報？移工「捕獵黑面琵鷺」狂曬烹飪照 網傻眼：政府不管嗎

近日有網友在社群平台Threads發文指出，部分外籍移工疑似在台灣以彈弓獵捕野鳥食用，包括黑面琵鷺。圖／翻攝自Threads

近日有網友在社群平台Threads發文指出，部分外籍移工疑似在台灣以彈弓獵捕野鳥食用，包括黑面琵鷺，並於社群平台公開分享相關內容。由於黑面琵鷺是世界上非常稀少的鳥種，被列為瀕臨滅絕動物保護，這也引發生態保育團體與網友高度關注。

有生態社團成員表示，近日在社群平台發現一名疑似越南籍人士，上傳多支以彈弓射擊野鳥、小型動物的影片，並聲稱捕獲後用於食用或販售，「這些外勞在台灣抓野鳥來吃真的不違法喔，在生態社團看到有人說這個越南人疑似獵捕黑面琵鷺，點進去看全部都是拿彈弓在打野鳥來吃跟賣，還發文說想煮黑面琵鷺？會不會在沒看見的地方他們已經對保育類下手了，政府真的都沒打算管一下嗎」，而相關貼文中甚至出現「煮黑面琵鷺」的畫面，引發外界強烈譴責。

移工在臉書曬出烹飪照。圖／翻攝自Threads

另有網友貼出照片直言：「這是我們一直在保護的黑面琵鷺嗎？已檢舉」，並指出該名當事人目前疑似在台南工作，其臉書帳號已設為不公開，但仍可從YouTube頻道看到相關內容，頻道可以看出該名人士以「在台灣工作之餘釣魚、使用彈弓狩獵」作為拍攝主題，甚至疑似涉及橡膠彈弓的販售行為。

移工捕獵野鳥。圖／翻攝自Threads

事件曝光後，引發大量網友討論，不少人留言表示，「幫高調，一定不止他一個越南人做這種事，他們國家文化就是愛吃野味、打鳥吃禽類，來台灣簡直無法無天了」、「能不能請外勞買正規的肉品吃，到底是為什麼一直抓野貓野狗野鳥？是不知道有市場或超市這些地方嗎？真的很討厭他們這樣耶」、「臉書之前我也有看到，穿山甲都有盜獵，臉書太難找到犯人」、「我爸前公司的外勞會抓野狗來吃，之前他們老闆撿到一隻哈士奇暫時安置在工廠，隔天問了狗在哪就說吃掉了，還說很好吃」。

立法委員郭昱晴也在Threads留言表示，有將此案反映給相關部會，林保署回覆，「黑面琵鷺屬珍貴稀有保育類野生動物，依野生動物保育法第18條不得獵捕、宰殺、持有或食用。疑涉非法獵捕並食用黑面琵鷺，經瞭解已由保安警察第七總隊錄案偵辦，後續將由司法機關依法認定處置。將持續與警政、地方政府及相關單位合作，加強保育類野生動物之宣導與巡查作業，降低民眾誤觸法規之風險」。



