食安不合格! 知名火鍋店鍋爸.雅香.富樂.辛殿都上榜

天氣漸涼，民眾愛吃鍋，但北市衛生局公布食安稽查結果，共6家火鍋業者火鍋料不合格，包括鍋爸、雅香、富樂、辛殿等知名火鍋店都榜上有名，其中雅香西門店的花生粉被檢出黃麴毒素超標，鍋爸西門店則是被檢出青江菜農藥殘留超標問題。

天氣陰冷，下午時間吃鍋的民眾仍然不少，不過北市衛生局10月初稽查火鍋店，好幾家有狀況，像是士林經營超過20年的老牌店家富樂台式涮涮鍋，就榜上有名。豆腐被檢出不得添加的防腐劑，不過店家拿出豆腐喊話，已通過複檢，並更換交貨廠商，請消費者有信心，這波稽查，包括富樂台式涮涮鍋承德總店，豆腐檢出不得檢出的苯甲酸；鍋爸鴛鴦鍋西門店，青江菜檢出農藥脫芬瑞超標；鼎楓寶島火鍋信義店的香菜，更有4種農藥超標，辛殿麻辣鍋信義店的青江菜，也有農藥芬普尼超標問題。另外，雅香西門自助火鍋城的花生粉，和天母井上小吃的花生都驗到黃麴毒素，最高能開罰300萬元。

富樂台式涮涮鍋人員拿出豆腐喊話，已通過複檢，並更換交貨廠商，請消費者有信心。（圖／民視新聞）長庚毒物科醫師顏宗海：「現在黃麴毒素已經被證實，它會增加肝癌的風險，也會讓我們的肝功能不正常。」至於鍋爸和辛殿等知名火鍋店，也因為農藥超標問題，必須將問題產品下架不得販售，辛殿麻辣鍋回應，已請來源廠商提供食安證明，交給衛生局。鍋爸西門店也說，目前已經全面下架不用青江菜，改用其它蔬菜代替，由於農藥殘留超標必須引用不同食安法規，罰則金額將翻倍漲。

北市衛生局檢驗火鍋料不合格店家，違規產品已經通通下架。（圖／民視新聞）北市衛生局食藥科長林冠蓁：「不符規定產品已要求販售地點，立即下架不得販售經查證屬實，不符農藥殘留容許量標準，依違反食安法第15條、44條，處6萬到2億元罰鍰。」不管農藥殘留、防腐劑還是食品添加物，都必須按照法規，就怕民眾天冷吃鍋想暖身，反而吃出一肚子食安問題。

