食安事件頻傳 石崇良：受限財劃法 地方應增稽查人力

近期食安事件頻傳，外界認為原因之一為第一線稽查人力不足。對此，衛福部長石崇良今天(15日)出席立法院衛環委員會前受訪表示，隨著財劃法修正通過，中央可支配預算變少，未來中央補助地方時，將要求地方配合增加相對應的稽查人力。

近來國內接連爆發食品中毒等食安事件，食品技師公會認為第一線食安稽查人力不足，盼能導入更多技師協助檢測工作。

對此，衛福部長石崇良15日出席立法院衛環委員會前受訪表示，食品稽查只是食品安全三道防線中的其中一道，食安防線第一步是內部控管，要求一定規模以上的食品工廠須建立內部品質控管機制，由合格人員把關；第二道防線是取得第三方公正單位食品檢驗合格。

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石崇良說，食安最後一道防線才是外部稽查，這部分由地方衛生局執行，在人力上，中央會盡量給予地方協助，但受限「財政收支劃分法」修正，未來中央補助時將要求地方增加相對應的稽查人力。他說：『(原音)在這個人力上，我們會盡量給予地方協助，不過，隨著這個財劃法，中央能夠支配的預算是變少，所以未來我們在補助地方的時候，也會要求相對的配合增加相對人力，來因應稽查人力的需要。』

此外，俗稱「瘦瘦針」的GLP-1受體促效劑成為新型減重藥物，引發違規販售亂象。石崇良表示，衛福部已自去年8月起將GLP-1類藥品列入「需要追蹤溯源之藥品」，以掌握流向。衛福部也已與數發部合作，透過網路巡查取締、下架，並遮蔽相關資訊，阻斷不法藥物流入市面。此外，衛福部也已加強與專業醫學會及醫師公會合作，提醒醫師適度開立GLP-1藥物，勿過度濫用。(編輯：許嘉芫)