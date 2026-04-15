食安事件「稽查人力不足？」 石崇良回應

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▲近期食安事件頻傳，外界認為凸顯第一線稽查人力不足，衛福部長石崇良回應，中央隨財劃法可支配預算變少，未來會要求地方配合增加相對人力。（圖／記者張乃文攝）

[NOWNEWS今日新聞] 近期國內接連發生食品中毒事件，食品技師公會認為，「凸顯了第一線食安稽查人力嚴重吃緊的結構性問題」。衛福部長石崇良回應，食品稽查是3道防線中的一道，但在人力上，隨著財劃法，中央可支配的預算變少，未來也會要求地方要配合增加相對人力，因應稽查人力需求。

石崇良今（15）日出席立法院衛環委員會就美國貿易代表署對我國食安造成的衝擊、因應及寵物用藥新制進行專題報告，並備詢。會前接受媒體聯訪時，被問到食品中毒事件，對於食安稽查人力需要進一步檢討。他說，食安有3道防線，包括內部控管，要求一定規模以上的食品工廠必須建立品質控管機制。

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石崇良指出，第2道防線是要取得第三方公正單位的食品檢驗、控管。他表示，外部稽查則是第3道，由衛生局執行。他認為，人力上，會盡量給予地方協助；但隨著財劃法，中央可支配預算變少，未來也會要求地方相對配合、增加人力，以因應稽查需求。

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