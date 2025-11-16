（圖／本報系資料照）

食安連環爆，從豬大腸到非洲豬瘟，連民眾最常吃的雞蛋也出問題。食藥署長姜至剛打包票說文雅畜牧場已列入高風險管控，所有批次的蛋品須「逐批檢驗、確認合格後才能放行」。沒想到，15萬顆問題蛋僅回收3萬顆，甚至在管制期間又流出4萬顆毒蛋，令人食不安心。

姜至剛在芬普尼蛋事件爆發之初定調是「個案」，稱未擴大抽驗市售雞蛋是根據過去抽檢結果的「科學」判斷，還說每天吃100顆蛋才會超標。由擁有腎臟內科、毒物學與法律專業「三刀流」的姜署長掛保證，似乎想藉此安定民心。

然而，農業部對文雅畜牧場的檢驗結果11日出爐，仍發現雞蛋、蛋雞羽毛樣品也含有芬普尼後，姜至剛又解釋當初是依多年隨機抽樣結果推論是個案，坦言不排除橫向還有更多案例。果不其然，殺頭生意有人做，雞農趁管制期間、檢驗結果尚未出爐的「灰色」空檔又賣出雞蛋，且芬普尼成分更高，也讓食藥署管制作為「雞飛蛋打」、兩頭落空。

回顧10月初屏東工業級雙氧水豬大腸事件，衛福部6月接獲檢舉，卻未立即查廠，以致檢調破案時民眾早已吃下肚。政府推動「食安五環」形同虛設，衛福部大喊稽查人力不足，顯然早知問題的關鍵，究竟是無能為力？還是不作為？

冰凍三尺，非一日之寒。一連串的黑心農畜產品流入市面，暴露中央到地方稽查管理的缺失，黑心業者敢在夾縫中求生存正是看到制度漏洞。尤其食安稽查是後端，前端管理的農業部更責無旁貸。行政院食安辦官網還刊登「食安五環」的光鮮成果，不免被質疑螺絲早已掉滿地。