食安問題頻傳! 林聰明沙鍋魚頭光華路分店停業整頓

南部中心／鄭榮文、蘇晟維 嘉義報導

嘉義知名的美食店家林聰明沙鍋魚頭，近期接連爆出食安問題，不但有民眾外帶吃到異物，甚至還有人吃到一半發現有小強，業者原本決定要暫停營業2天進行清消，不過就在24日緊急宣布，出包的光華路分店，將自主停業、無限期整頓，希望能挽回聲譽。

餐點中出現塑膠袋還有小強 林聰明分店停業「無限期整頓」

嘉義知名林聰明沙鍋魚頭，面對食安問題宣布光華店無限期停業。（圖／民視新聞）

工作人員準備了防護蓋，要鋪在店門口的水溝前面，另一方面，原本的人孔蓋，也鋪上了防止蚊蟲跑出來的細紗網，25日雖然是休假日，原本應該大排長龍的嘉義知名美食，林聰明沙鍋魚頭，卻是宣布全嘉義門市延長暫停營業，林聰明沙鍋魚頭執行長林佳慧表示「我比較抱歉可能暫時，這段時間吃不到這個小吃，但我想小吃是一個長期的經營，我們經營72年了，所以這份責任是我們非常重視的，所以我覺得休息才能走更長遠的路。」

廣告 廣告

餐點中出現塑膠袋還有小強 林聰明分店停業「無限期整頓」

嘉義知名林聰明沙鍋魚頭，面對食安問題宣布光華店無限期停業。（圖／民視新聞）

原來近日林聰明食安問題連環爆，先有人吃到一半發現裡面有塑膠袋，業者連忙跟民眾致歉，把物品帶回去要釐清來源，但沒想到，這週又傳出，有人在裡面發現了小強，業者這下發現問題大了，乾脆發公告宣布，出問題的光華路分店，自主停業，無限期整頓，而另一家中正路門市，從24日起延長停業五天，全面清潔消毒檢視流程，林聰明沙鍋魚頭執行長林佳慧表示，「自主的消毒管理再延長5天，從2天加5天總共7天，另外光華分市，我們預計無限期的整頓，在動線上跟管理上，能讓自己內部的員工安心，也讓外部的顧客放心。」找來專門的業者要作全面檢視，務必要確保民眾吃的安全，業者要痛定思痛，就怕毀了這知名美食的招牌。

原文出處：餐點中出現塑膠袋還有小強 林聰明分店停業「無限期整頓」

更多民視新聞報導

台東6.1震後別大意 氣象署示警：未來一週恐再爆5.5級以上餘震

全台凍番薯！5縣市低溫特報冷到明天 恐跌破10度

穿越光影的靜心之旅 《流光藝境》特展25日開展

