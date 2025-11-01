食安大將 蔡淑貞任食藥署副署長

衛福部長石崇良1日宣布食藥署、國健署兩位副署長接班人。圖為石崇良（左三）1日應邀參加台灣醫事檢驗學會（TSLM）創會40周年慶祝大會。（林周義攝）

食藥署前副署長林金富9月中調職後，負責食品業務的副署長從缺已久，期間接連爆發黑心豬腸、非洲豬瘟危機，如今終於有了接班人選。衛福部長石崇良1日透露，將由現任主任祕書、前食品組組長蔡淑貞接棒；另因應2030年癌症死亡降低3分之1的目標，國健署副署長則由前癌症防治組組長林莉茹接手。

新任食藥署副署長蔡淑貞曾任食品組組長，經歷多起食安風暴，包括塑化劑事件、假米粉事件、大統油品造假事件等，在油品造假事件中，她曾因連日的壓力而淚灑立法院，為同仁抱不平。

「食安是不可承受之重，攸關2300萬民眾每天的生活」。石崇良認為，需要有食品背景的專業人士來協助署長，才決定由蔡淑貞擔任，這兩天就會正式發布。

至於國健署副署長人選也已出爐。石崇良說，考量「健康台灣」2030年的目標是降低3分之1癌症死亡，由癌症防治組組長林莉茹升任副署長。目前不只肺癌、乳癌、腸癌面臨挑戰，攝護腺癌盛行率也正在增加、死亡率更飆升到前5名，未來國健署的業務中，將特別側重癌症防治。

疾管署方面，署長羅一鈞10月28日已公布新副署長人選，由首位非醫師背景的高屏管制中心主任林明誠出任。林明誠為台北醫學院公衛碩士，被羅一鈞形容為「武將型」防疫官員。2022年高市爆發Omicron變異株港埠群聚時，正是他帶隊打贏防疫戰，成功守住疫情。

石崇良說，未來防疫是中央、地方結合，希望借重林明誠在地方的經驗。至於副署長依然從缺的社家署、健保署，他表示，社家署的人選很快就會出來，健保署還需要再等一下。