食安專家提4守則：感恩節火雞這樣做最安全防菌

感恩節即將來臨，家家戶戶也進入烹煮料理美食旺季，為降低食源性疾病風險，食品安全專家普遍強調四大守則：清潔(clean)、分開(separate)、煮熟(cook)與冷藏(chill)。

維吉尼亞理工大學食品安全推廣專家萊特(Melissa Wright)指出，準備料理前，第一步就是確保手部清潔。她說：「一定要從洗淨雙手開始，使用溫水與肥皂，並清洗至少20秒。同時，料理工具與廚房環境也要保持乾淨。」

避免交叉污染則是下一項關鍵。萊特表示：「要確保生食與其他食物分開，不要讓任何可能的交叉污染發生。」她建議不同種類的肉品應分別使用不同的砧板處理。

接著則是烹調溫度與方式。萊特提醒：「人們最常忽略的一件事，就是把食物徹底煮熟，而且要使用食物溫度計。」溫度計應插在肉類最厚的部位；以火雞為例，通常是腿部與身體相接的位置。她建議火雞內部溫度應達華氏165度，火腿與牛肉應達華氏145度。

至於最後一項「冷藏」，並不只是「吃飽休息」。她說：「要確保在你癱在沙發上、或大家開始移動去看足球賽之前，把剩菜收好。剩餘食物應在烹調後兩小時內放入冰箱。」

萊特並提醒，不要清洗火雞，因為這樣反而可能讓細菌散布在廚房中；只要確實煮熟，所有有害細菌都能被殺死。

此外，正確退冰火雞也很重要，且必須提前規畫。萊特表示：「要確保在冰箱中退冰，每四磅的火雞需要一天時間。因此如果是20磅的火雞，就應該在本周六或周日開始退冰。」

