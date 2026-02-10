食安快訊》中國輸台蜜薯檢出禁用「漂白劑」 1萬4750公斤全攔截

衛福部食藥署今（10）日公布最新一批邊境檢驗不合格清單，其中2批來自中國大陸的「蜜薯」及1批「蒟蒻粉」因檢出漂白劑二氧化硫不符規定，總計超過1萬8000公斤的產品在邊境即遭攔截。食藥署北區管理中心副主任蔡佳芬表示，針對中國產地的蜜薯全面拉高到20%至50%的加強抽批檢驗，觀察期到3月9日為止。

中國蜜薯添加台灣禁用漂白劑

此次違規的2批中國大陸蜜薯，進口商為豈岩國際貿易有限公司，分別檢出二氧化硫0.064 g/kg及0.052 g/kg，兩批重量總計達1萬4750公斤。蔡佳芬指出，依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，漂白劑在台灣是不准許使用於番薯類產品中的。由於蜜薯非屬表列准用之食品範圍，已違反食品安全衛生管理法第18條第1項規定。由於該產品已累計兩批違規，食藥署隨即提高產地管制等級，確保邊境把關無死角。

蒟蒻粉漂白劑超標 邊境抽驗比例大幅提升

除了蜜薯之外，品帝股份有限公司自中國大陸進口的「蒟蒻粉」也出現違規情事。該批4000公斤的產品被檢出二氧化硫1.17 g/kg，雖然法規允許非直接供食用之蒟蒻原料使用漂白劑，但其限量標準應在0.90 g/kg以下。此次檢驗數值顯然已超過法規標準，不符合食品安全衛生管理法規定。針對此類不合格狀況，食藥署已針對報驗義務人採取最嚴格的逐批查驗措施，確保每一批進口商品都符合衛生標準。

管制措施將持續至三月

蔡佳芬表示，針對中國大陸進口的蜜薯相關產品，目前已將該國同類產品列入一般抽批名單，抽驗比例維持在20%至50%之間，相關管制措施預計將持續執行至115年3月9日，所有查驗到的違規食品皆於邊境攔截，未流入台灣市面。