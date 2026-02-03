食安快訊》中國輸台餐具檢出禁用螢光劑 食藥署加嚴對中監管

衛福部食藥署於今（3）日公布最新邊境查驗不合格清單，其中2批自中國輸入的食品容器具因安全性檢驗未達標準，判定為不合格。這2批違規產品分別被檢出禁用物質螢光增白劑以及蒸發殘渣超標，依規定必須全數退運或銷毀。食藥署北區管理中心副主任蔡佳芬表示，針對頻繁出現違規的品項與產地，已依法提升抽批查驗比例，確保國人飲食包裝安全。

餐盒檢出禁用螢光劑 半年累計4批違規列加強查驗

本次查驗中，由「津喜企業有限公司」報驗進口的中國製餐盒，在抽驗時被檢出含有螢光增白劑。根據我國「食品器具容器包裝衛生標準」規定，與食品直接接觸的包裝材料，螢光增白劑應為不得檢出。

蔡佳芬指出，該批產品的食品接觸面為「蠟或紙漿製品」，由於該產地的同類產品在近6個月內已累計高達4批不合格，食藥署已針對該產地及特定產品調整為「加強抽批查驗」，抽驗比例提升至20%至50%。

淋膜紙袋蒸發殘渣超標 邊境加強監控塑膠接觸面安全

另一批不合格的中國製產品為「禾啟股份有限公司」進口的紙袋，其食品接觸面為「塑膠淋膜紙類」。在進行溶出試驗時，以4%醋酸於60℃環境下放置30分鐘後，檢出蒸發殘渣達40ppm，超過法規標準值的30ppm。蔡佳芬指出，雖然這是該進口商同款產品近6個月內第1次不合格，但為落實源頭管理，目前已對報驗業者實施較嚴格的抽批查驗措施，確保後續進口產品符合衛生標準後方可進入市場。

越南黑胡椒檢出蘇丹色素 食藥署祭出100%監視查驗

除了中國輸入的容器具外，本次邊境查驗還發現1批由「鴻慶成食品有限公司」進口的越南黑胡椒粒，檢出禁用物質「蘇丹色素四號」。由於蘇丹色素為非法添加物，該批貨品依規定必須在邊境直接銷毀，不得退運回出口國。統計數據顯示，近半年來越南進口的黑胡椒粒報驗45批中即有9批不合格，不合格率達20%，主要原因為殘留農藥與蘇丹色素問題。

為此，食藥署已宣布自113年11月8日起至116年1月21日止，針對越南黑胡椒粒採最嚴格的「監視查驗」，必須批批檢驗蘇丹色素合格後才允許輸入。

強化邊境把關機制 針對違規產地與業者調整管制措施

食藥署強調，針對所有進口食品及容器具，邊境皆設有嚴密的查驗機制。針對本次不合格的中國食品容器及越南辛香料，已根據違規紀錄調整查驗力道，從一般抽批轉為加強抽批甚至監視查驗。