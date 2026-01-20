食安快訊》中國辣椒添「蘇丹紅」1.1萬公斤邊境攔截

衛福部食藥藥署今（20）日公布最新邊境食品查驗不合格名單，再度發現具致癌風險的非法添加物。食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，一批自中國大陸進口的「辣椒段」被驗出含有禁用的蘇丹色素三號，總計1萬1000公斤必須在邊境直接銷毀，不得退運。

此外，由菲律賓進口的知名品牌香蕉醬也因添加不准用的著色劑「莧菜紅」遭到攔截。食藥署強調，針對違規頻率高的品項，已全面提升查驗強度。

中國進口辣椒段藏蘇丹紅

食藥署今公告，該批中國不合格的「辣椒段」由元盛國際貿易有限公司進口，製造商為中國大陸河北香辛調味品有限公司。查驗時檢出不得檢出的蘇丹色素三號，違反《食品安全衛生管理法》。

劉芳銘指出，由於蘇丹色素對人體具潛在致癌風險，為防範不肖業者將違規商品退運後重新包裝闖關，這批重達1.1萬公斤的辣椒段依規定必須在邊境直接就地銷毀。

食藥署統計，近半年中國辣椒乾報驗58批中已有2批不合格，因此已自115年1月7日起至116年1月6日止，針對中國辣椒乾採取100%監視查驗，必須檢驗蘇丹色素合格後才准許輸入。

菲律賓香蕉醬連4批違規 添禁用「莧菜紅」

除了辣椒產品，另一項不合格產品為廷立實業有限公司報驗、從菲律賓進口的「MOTHER’SBEST香蕉醬」。該產品檢出著色劑「莧菜紅（Amaranth）」，總計4,560公斤。

菲律賓出口「香蕉醬」檢出含非法定著色劑（食藥署提供）

食藥署說明，依據我國「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，莧菜紅並非表列准用的食品添加物，該批貨物須依規定退運或銷毀。由於菲律賓進口的香蕉醬迄今已累積4批不合格紀錄，食藥署決定針對該國別與該品項全面提升至「監視查驗」級別，落實最高強度監控。

除了上述重點品項，本次食藥署公布的邊境查驗不合格清單共計18項。其餘違規產品範圍廣泛，包含日本進口的醬油被驗出防腐劑含量不符規定；而鮮哈密瓜、蜜柑、越南糙米、法國乾燥羊肚菌、馬來西亞辣椒粉、義大利鮮奇異果及智利油桃等，則分別被檢出農藥殘留超標。

此外，在水產品部分，印尼進口的冷凍小鯊魚也被驗出重金屬含量超標。食藥署強調，針對上述所有不合格產品，已全數依規定進行退運或銷毀，確保問題產品不會流入國內市場。