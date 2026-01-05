食安快訊》丸龜製麵使用「重組肉」標示不全遭罰

衛福部食藥署今（5）日公布「114年特色美食餐飲業稽查專案」結果，知名連鎖品牌「丸龜製麵」基隆店、桃園特色餐廳「從心」等店家上榜。本次專案針對全台183家業者進行查核，重點在於食品良好衛生規範（GHP）及場所標示規定，針對違規業者，地方衛生局已依法行政裁罰，並要求限期改善。

丸龜製麵重組肉漏標警語

在此次稽查中，知名連鎖餐飲「丸龜製麵」基隆門市被查獲原料使用重組肉。食藥署中區管理中心主任林旭陽說明，依據「重組肉及注脂肉食品標示規定」，業者除須在品名顯著標示「重組」字樣外，還必須加註「僅供熟食」之醒語。該門市雖有標示重組肉，卻漏掉關鍵醒語，遭裁罰新台幣3萬元。此外，位於桃園的餐廳「從心FromtheheartBistronomie」則被發現原料使用美國牛肉，卻未依規定標示牛肉原產地，同樣被開罰3萬元。

業者廚房複查不合格遭罰6萬

除了標示問題，衛生環境（GHP）缺失也是稽查重點。林旭陽表示，新北市「Eat enjoy意享美式廚房」因原材料、半成品及成品未離地貯放，且經限期改善後複查仍不合格，遭重罰6萬元。高雄市「野島日式料理」：因未完成食品業者登錄平台登記，裁罰3萬元。花蓮縣「雙蔓印度餐廳」：現場技術證照人員持證比例不符規定，同樣依法裁處3萬元。

廣告 廣告

提供「114年特色美食餐飲業稽查專案查核結果」，現場稽查情形照片(非違規業者)：

標示不實最高可處300萬

林旭陽強調，所有直接供應飲食的場所皆應落實正確標示責任。若查獲標示不符規定者，依《食安法》最高可處300萬元罰鍰；若GHP複查仍不合格，最高更可面臨2億元天價罰鍰。食藥署呼籲餐飲業者應落實自主管理，切勿因一時疏忽影響商譽與民眾健康。