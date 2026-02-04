食安快訊》吃貝里尼後食物中毒「3歲童痙攣」 衛生局出手

新北市新莊宏匯廣場知名義式餐廳「貝里尼（Bellini Pasta Pasta）」傳出疑似食物中毒事件。有民眾反映全家三人於上月29日前往用餐後，陸續出現發燒、嚴重畏寒及腹痛腹瀉等症狀，其中年僅3歲的女兒更因發燒引發熱痙攣住院，醫師初步懷疑為沙門氏菌感染。新北市衛生局於昨（3）日接獲通報後已派員前往稽查，業者貝里尼則於今（4）日宣布宏匯店停業一天進行全面清消。

民眾用餐後多人不適住院 醫師懷疑沙門氏菌感染

社群平台上有民眾發文指出，一家人於1月29日晚間在「貝里尼（Bellini Pasta Pasta）」餐廳用餐後，3名家族成員皆出現急性腸胃炎症狀，家人每天反覆經歷發燒與水瀉。最令家屬擔憂的是，3歲幼女因高燒導致熱痙攣必須住院治療。由於症狀典型且嚴重，診治醫師評估疑似為沙門氏菌感染。該名民眾透過網路分享經驗後，引發社會關注與衛生單位的介入。

衛生局稽查發現環境缺失 抽驗凱撒沙拉釐清病源

新北市衛生局食品藥物管理科科長楊舒秦表示，衛生局在接獲疑似食品中毒通報後，隨即派員前往餐廳現場進行稽查。稽查人員現場發現該店存有缺失，包括工作場所置放個人衣物等不符規定項目，已當場命業者限期改正。若屆期複查仍不合格，將依違反《食安法》第8條第1項規定，處以新台幣6萬元以上、2億元以下的罰鍰。

除環境稽查外，衛生局亦針對檢驗風險較高的「凱撒沙拉」進行抽驗，以確認是否符合相關衛生標準。楊舒秦說明，若檢驗結果不符標準且經命限期改正後複抽仍不合格，將依違反《食安法》第17條規定，處以新台幣3萬元以上、300萬元以下的罰鍰。

業者致歉宣布停業一天

針對此起疑似食品中毒案件，貝里尼餐廳發表聲明向身體不適的顧客表達誠摯歉意。業者宣布，新莊宏匯店於今日（2月4日）停業一天，以便進行全店的清潔與消毒作業。業者強調，目前正積極配合相關部門的調查，後續處理資訊與事件認定將以主管機關正式公布的內容為準，並感謝外界的體諒。

新北市衛生局呼籲，民眾若在用餐後出現疑似食物中毒症狀，應儘速就醫並保留相關檢體或剩餘食物，以利衛生單位追蹤病因。同時，餐飲業者應嚴格落實食品存放與環境管理規範，特別是生食與熟食交叉感染的預防，以保障消費者的飲食安全。