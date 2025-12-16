食安快訊》咖樂迪莎莎醬有致癌物 邊境又攔蘇丹色素胡椒粒

衛生福利部食品藥物管理署（食藥署）今（16）日公布最新一波邊境檢驗不合格品項，共有九項產品違規，其中知名進口食品業者「台灣咖樂迪股份有限公司」報驗的美國莎莎醬，被檢出殘留農藥環氧乙烷；另有越南進口的彩虹胡椒粒則檢出非法定著色劑蘇丹色素四號。所有不合格產品均已在邊境依規定退運或銷毀。

咖樂迪莎莎醬檢出環氧乙烷遭列100%查驗

由輸入業者「台灣咖樂迪股份有限公司」報驗的兩批美國莎莎醬，經檢驗發現殘留農藥環氧乙烷，濃度為每公斤0.1毫克。食藥署表示，根據「農藥殘留容許量標準」，環氧乙烷屬於不得檢出的農藥。這兩批共460.8公斤的莎莎醬，已在邊境被要求全數退運或銷毀。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，針對「台灣咖樂迪股份有限公司」，食藥署已在邊境維持監視查驗，抽驗比例調整為100%。劉芳銘解釋，由於咖樂迪的關係企業曾有蘇丹色素的違規紀錄，雖然這次違規項目是環氧乙烷，但已導致咖樂迪公司進口不分國別的部分調味醬類產品，都被列入監視查驗，以更周全地確保食品安全。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，環氧乙烷是一種人造小分子氣體，主要應用於醫療、農業和食品業的消毒與滅菌。依照台灣法規，環氧乙烷可用於醫療產品的滅菌，但禁止用於農業和食品業。然而，部分國家如美國、加拿大核准其用於香料、乾燥食品等作為薰蒸殺菌農藥。

顏宗海醫師表示，環氧乙烷在國際癌症研究機構（IARC）分類上屬於一級致癌物 。長期接觸環氧乙烷會增加血癌、乳癌、淋巴癌的風險，也會導致中樞或周邊神經病變。即使是短時間暴露在高濃度環氧乙烷下，也會對肺部產生刺激，並伴隨頭痛、記憶力減退、麻木、噁心和嘔吐等症狀。

越南胡椒粒含禁用蘇丹色素四號越南香辛料全面列管

在本次不合格名單中，另一項引人關注的品項是由「廣紘國際股份有限公司」報驗的越南彩虹胡椒粒，檢出含非法定著色劑蘇丹色素四號。食藥署表示，依據《食品安全衛生管理法》，蘇丹色素屬於不得使用的物質，因此這批53.76公斤的胡椒粒必須在邊境銷毀，不得退運。

食藥署統計近半年（2025年6月8日至114年12月8日）的紀錄顯示，越南的其他香辛料報驗一批，即檢驗不合格一批，不合格原因均為蘇丹色素。因此，食藥署已宣布從2025年12月8日起至115年12月7日止，針對越南的其他香辛料在邊境實施監視查驗，未來一年將採100%檢驗蘇丹色素合格後才允許輸入。

食藥署強調，因應蘇丹色素事件，已針對可能輸入同品項的業者名單，自今年8月6日起至明年3月24日止，對輸入的香辛料及調味醬產品不分國別採監視查驗，以期能更嚴格把關食品安全。