食安快訊》家長注意 ７款嬰幼兒海苔竟重金屬超標50倍

家長要注意，國內嬰幼兒海苔重金屬超標事件。食藥署今（13）日公布正式檢驗結果，受測的7件產品中，除1件已無庫存外，其餘6件重金屬鉛、鎘含量均違反「嬰幼兒副食品類」衛生標準。其中超標最嚴重的「韓爸田園日記嚴選初收孩苔」，鎘含量超標高達50倍。食藥署已要求業者全面下架回收，截至昨日為止，全台已回收2萬5047件問題產品。

重金屬含量大幅超標：鎘最高檢出2.013mg/kg

食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，本次針對市售7款標榜嬰幼兒食用的海苔進行抽驗。根據「食品中汙染物質及毒素衛生標準」，嬰幼兒副食品的鉛標準為0.05mg/kg、鎘標準為0.04mg/kg。

檢驗結果顯示，重金屬鉛檢出範圍為0.14至0.206mg/kg（超標約4倍）；鎘檢出範圍則為0.912至2.013mg/kg。其中「韓爸田園日記嚴選初收孩苔」檢出鎘2.013mg/kg，換算下來超標約50倍；而「MBBABY萌寶寶海苔」檢出鉛0.206mg/kg，超標約4倍。這些重金屬長期攝入對發育中的幼兒健康具有風險。

嬰兒海苔爆出重金屬超標。（食藥署提供）

違規名單曝光：韓國進口與台灣品牌皆上榜

本次官方確認不合格的6件產品清單如下：

BEBE貝兒純淨海苔（韓國進口）

LUSOL無鹽無調味烘烤海苔（韓國進口）

Naeiae韓國幼兒紫菜（韓國進口，已販售完畢無庫存）

MBBABY萌寶寶海苔（韓國進口）

ibobomi無調味海苔片（韓國進口）

芽米寶貝100％純橄欖油海苔（台灣品牌）

韓爸田園日記嚴選初收孩苔（台灣品牌）

食藥署已責令相關廠商啟動回收作業，並針對輸入之嬰幼兒海苔產品採「監視查驗」一個月，所有產品必須逐批檢驗合格後始得進口，該措施暫定執行至2月6日。

增列專屬稅則並規範字樣標示

面對現行標示規範無法讓家長精準辨識嬰幼兒食品的漏洞，食藥署坦言規範仍有不足。劉芳銘指出，未來將蒐集國際經驗，研議規劃針對3歲以下嬰幼兒食用之食品，強制標示「嬰幼兒食品」字樣。此外，也將與相關部會研商，增列嬰幼兒貨品專屬之「稅則號列」，從邊境源頭即進行分類管理，避免一般食品規避較嚴格的副食品重金屬標準。

3歲以下孩童停止食用並辦理退貨

食藥署提醒，嬰幼兒因體重輕、代謝系統尚在發育，對重金屬的耐受力遠低於成人，因此副食品標準極為嚴格。家長若手中持有清單內的疑慮產品，建議立即停止提供給3歲以下孩童食用。消費者可持產品向原購買通路或廠商要求退換貨，以確保幼兒飲食安全。