食安快訊》家長注意！此款奶粉恐「仙人掌感菌」汙染 食藥署急下架

家有幼兒的家長趕緊檢查家中奶粉，衛福部食藥署昨（21）日晚間接獲端強實業自主通報，其代理的法國進口「新安琪兒安哺嬰兒奶粉—酸化新配方」，因法國原廠無法排除原料遭到「仙人掌桿菌（Bacillus cereus）」污染的風險，緊急啟動預防性下架。目前已流入市場的受影響產品共計2萬9928罐，食藥署已將此事件列為「消費紅綠燈」黃燈，呼籲民眾立即停止食用。

認明問題批號：國內近3萬罐「批號8000003215」需退換貨

食藥署食品組組長許朝凱指出，此次受影響的產品來自法國知名供應商拉克達利斯（LACTALIS INTERNATIONAL）。根據調查，共有兩批產品存有風險。

廣告 廣告

批號8000003215：為每罐900克裝，製造日期2024年11月23日，有效期限至2027年11月16日。此批號已輸入國內，共計2萬9928罐，即日起啟動回收。

批號8000003675：此批號產品尚未到港輸入，將直接辦理退貨，不會進入國內市場。

此外，針對媒體報導法國原廠同時召回的另一個品牌「Picot」，食藥署經查確認該品牌並未在台灣查驗登記，也未曾輸入台灣，請民眾不必過度恐慌。

受污染奶粉「外觀無異狀」難防

許朝凱提醒，仙人掌桿菌廣泛存在於自然界中，容易透過灰塵或昆蟲傳播，且食品遭到污染後，大多不會出現腐敗變質的現象，外觀看起來完全正常。

許朝凱說，更重要的是，仙人掌桿菌可能產生的毒素（Cereulide）具有耐熱性，一般的烹調加熱也難以破壞。嬰幼兒若誤食受污染的奶粉，可能出現噁心、嘔吐、腹瀉及脹氣等中毒症狀。呼籲民眾檢查家中，若有該批號產品，應立即停止給幼兒食用。

食藥署列「黃燈」警示 提供退換貨專線與申訴管道

許朝凱指出，由於此次屬於「預防性下架」，食藥署已發布消費紅綠燈為黃燈。輸入業者端強公司已配合落實自主管理，並提供退換貨處理專線。

【退換貨資訊與權益】

退換貨服務專線：0800-211-807

爭議處理：若民眾在退換貨過程中與業者產生爭議，可依《消保法》向消費者服務中心提起申訴，或向地方政府消費者爭議調解委員會申請調解。

食藥署強調，後續將持續關注國際警訊，並要求食品業者落實自主管理，一旦發現產品有衛生安全疑慮，應主動停止販售、回收並通報所在地衛生局。