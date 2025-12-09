衛福部食藥署今（9）日公布最新一波邊境檢驗不合格食品清單。其中「小磨坊國際貿易股份有限公司」進口的印度「香芹粉」被檢出不得使用的工業染料「蘇丹色素」，全數遭退運銷毀。

小磨坊印度香芹粉驗出蘇丹色素一號

「小磨坊國際貿易股份有限公司」報驗的印度香芹粉，經檢驗，檢出「蘇丹色素一號」。依據《食品安全衛生管理法》，蘇丹色素屬於不得使用的物質，因此該批香芹粉必須在邊境銷毀，不得退運。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，食藥署統計近半年（114年6月1日至12月1日），印度香料用乾燥植物的報驗批數為2批，不合格批數為1批，不合格原因皆為蘇丹色素。

廣告 廣告

食藥署為此早已採取管制措施，劉芳銘說，自113年4月18日起至115年11月26日止，已針對印度香料用乾燥植物在邊境採監視查驗，即實施100%逐批檢驗蘇丹色素，合格後才可輸入，持續從嚴把關。

法國石蠟紙「蒸發殘渣」超標近20倍業者調整加強抽驗

此外，來自法國的「石蠟紙」被檢出蒸發殘渣超標近20倍，所有不合格產品皆已依規定於邊境退運或銷毀，未流入國內市場。

劉芳銘說明，本次有一批由輸入業者「拉朵蕾股份有限公司」報驗的法國石蠟紙，在進行溶出試驗時發現嚴重不合格。

依據「食品器具容器包裝衛生標準」，與食品直接接觸的紙類蠟或紙漿製品，其蒸發殘渣合格標準應在30ppm以下。然而，該批石蠟紙經正庚烷於25°C放置1小時溶出試驗後，檢出蒸發殘渣高達581ppm，超標近20倍。該批石蠟紙已在邊境要求退運或銷毀。劉芳銘表示，針對輸入業者「拉朵蕾股份有限公司」，邊境查驗將從一般抽批調整為加強抽批查驗，抽驗比例提升至20%至50%。

〈食安快訊》小磨坊再出包 3公噸印度香芹粉驗出「蘇丹色素」〉這篇文章最早發佈於《民報》。