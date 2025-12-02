食安快訊》小磨坊檢出禁藥 進口新疆紙皮烤核桃也出事

衛福部食藥署今（2）日公布最新一波邊境檢驗不合格食品。其中，國內知名香料大廠「小磨坊國際貿易股份有限公司」報驗的一批越南黑胡椒粒，檢出不得檢出的殘留農藥「三賽唑」，必須在邊境退運或銷毀。同時，來自中國大陸的熱門零食「新疆紙皮烤核桃」則被檢出甜味劑超標全數退運或銷毀。

辛香料食安連環爆 小磨坊黑胡椒粒檢出違規農藥三賽唑

食藥署公布的不合格名單中，出現知名品牌小磨坊國際貿易股份有限公司的越南黑胡椒粒，被檢出農藥三賽唑殘留達0.09ppm。食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，依據現行的「農藥殘留容許量標準」，殺菌劑三賽唑在黑胡椒中是不得檢出的（應低於定量極限0.05ppm），已嚴重違反規定。該批不合格的越南黑胡椒粒，已在邊境要求退運或銷毀，未流入國內市場。

廣告 廣告

越南出口「黑胡椒粒(BLACK PEPPER)」檢出農藥殘留含量不符規定。（圖／食藥署提供）

同時，欣臨企業股份有限公司進口的埃及「羅勒葉」檢出農藥待克利殘留0.07 ppm。劉芳銘指出，根據農藥殘留容許量標準，待克利的容許值為0.05ppm，因此判定超標，該批1000公斤的羅勒葉必須全數退運銷毀。

劉芳銘說明，目前針對輸入業者「欣臨企業股份有限公司」所輸入的「香辛料」產品，食藥署已採監視查驗措施至115年4月26日止。食藥署呼籲食品業者，應在輸入食品前自主檢視是否符合我國食安規範，確保產品品質與安全，共同維護消費者健康。

劉芳銘指出，根據統計，從114年5月24日至114年11月24日止，越南產地的黑胡椒共受理54批報驗，其中不合格批數高達8批，不合格率達14.8%。不合格的原因包括蘇丹色素及農藥殘留。食藥署早已針對越南黑胡椒採行加強管制措施，自113年11月8日起至115年11月4日止，持續採監視查驗，亦即實施100%檢驗，確認蘇丹色素及農藥殘留合格後才可輸入。

中國零食甜味劑超標「新疆核桃」遭擋關414公斤

此次邊境查驗中，來自中國的零食「新疆紙皮烤核桃」，也檢出違規添加物。食藥署表示，該批由新疆天下福生物科技有限公司出口的核桃，被檢出甜味劑「環己基（代）磺醯胺酸」含量為0.18g/kg。依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，環己基（代）磺醯胺酸並非該產品表列准用的食品範圍，因此判定不符合食品安全衛生管理法規定，該批共414.00公斤的產品已全數要求退運或銷毀。