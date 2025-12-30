食安快訊》泰舍飲料腸桿菌超標70倍 彌生軒也違規超標３倍
衛福部食藥署今（30）日公布「114年公共運輸場站內部及周邊附設餐飲場所稽查專案」結果。在針對全國重要轉運點的強效突擊中，多家連鎖及知名餐飲品牌被點名違規，其中包含位於台北車站微風商場的知名日式料理「YAYOI彌生軒」以及基隆碼頭周邊的「泰舍」，皆因飲品衛生不合格遭到開罰。
腸桿菌科最高超標70倍
本次稽查重點之一為自製飲品的微生物標準，食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，結果發現2家知名餐廳複抽驗仍不合格，是位於台北車站微風商場的台灣富禮納思股份有限公司「YAYOI彌生軒微風車站店」，其販售的「宇治玉露抹茶（去冰）」被檢出腸桿菌科35CFU/mL（標準為10CFU/mL），超標逾3倍。
米塔義廚股份有限公司位於基隆碼頭周邊的「泰舍基隆店」，其「泰式奶茶」檢出腸桿菌科高達700CFU/mL，超出標準值整整70倍。劉芳銘指出，這兩家業者皆因複抽驗未過，已由轄管地方政府依違反《食安法》第17條各裁處新台幣3萬元罰鍰。
過期原料與防腐劑超標都開罰
除飲品不合格外，食材管理缺失也是稽查重點。位於花蓮縣志學火車站附近的餐廳「迷途鯨魚」，被稽查人員於9月1日現場查獲貯存逾有效日期的「匈牙利紅椒粉」。該原料保存期限僅至今年3月21日，至查獲時已逾期5個多月，且該原料已開封使用。花蓮縣政府已依違反《食安法》第15條規定，對業者加重裁處6萬元罰鍰。
另外，台北市士林捷運站附近的百馥餐飲店旗下品牌「牛有廖」，則被抽驗出豆腐產品防腐劑超標。由於來源攤商無法提供確切來源資訊，導致無法向上溯源，台北市政府依法開罰3萬元罰鍰。
129家業者受檢、總裁罰15萬元
劉芳銘表示，本次專案共計查核全國129家業者，抽驗成品及食材達272件。稽查內容涵蓋食品良好衛生規範（GHP）、食品業者登錄資訊及來源文件保存等項目。雖然多數業者在初查缺失後已限期改正複查合格，但仍有：
1家業者存放逾期食品原料（裁罰6萬）。
1件豆製品防腐劑不合格（裁罰3萬）。
2件自製飲品微生物複抽驗不合格（各裁罰3萬）。
本次稽查專案總計裁處金額達新台幣15萬元整。
食藥署呼籲，公共運輸場站為人流往來密集之處，飲食安全不容疏忽。食品業者應嚴格遵守《食安法》規範，並落實GHP自主管理。若被發現違反衛生規範且屆期未改，或貯存逾期食品原料，可處新台幣6萬元至2億元的高額罰鍰。
