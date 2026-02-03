食安快訊》用中國餐具出包「玉津」致歉 知名早午餐貳樓無回應

衛福部食藥署於今（3）日公布最新一波邊境檢驗不合格名單，總計14項產品遭攔截，其中包含知名早午餐品牌「貳樓（Second Floor）」及連鎖咖啡店「玉津（Y.J coffee）」所使用的中國製食品容器具。這兩家品牌的包材分別被驗出蒸發殘渣超標及禁用螢光增白劑，依規定必須退運或銷毀。針對此次查驗結果，玉津咖啡隨即發表聲明致歉並解釋原因，而貳樓餐廳目前則尚未對此作出公開回應。

貳樓紙袋蒸發殘渣超標 玉津餐盒驗出禁用螢光劑

根據食藥署公布的資訊，由「禾啟股份有限公司」為知名美式早午餐「貳樓」進口的中國製紙袋，在進行溶出試驗時出現違規。該產品以4 %醋酸於60℃環境下放置30分鐘，檢出蒸發殘渣達40ppm，超過我國《食品器具容器包裝衛生標準》所訂定的30ppm上限。由於該紙袋食品接觸面含有塑膠類材質，殘渣超標恐有物質溶出風險，目前該產品已於邊境依規定處理。

廣告 廣告

另一項是由「津喜企業有限公司」為「玉津咖啡」報驗進口的中國製餐盒。該批餐盒被檢出含有「螢光增白劑」，違反我國法規中「不得檢出」的規定。

食藥署北區管理中心副主任蔡佳芬指出，該容器具接觸面為蠟或紙漿製品，由於該產地的同類產品在近6個月內已累計4批不合格，食藥署已將其查驗比例調整為20%至50%的加強抽批查驗，以防範違規產品流入市場。

玉津發聲明致歉 稱「誤報類別」導致檢驗標準不一

針對包裝容器具違規，玉津餐飲國際有限公司於今日發表三點聲明向社會大眾致歉。玉津解釋，本次檢驗不合格的品項為公司的「外帶包裝盒」，設計上並不會直接接觸食物本身。

玉津稱，此次不合格的主因在於工廠報關檢驗時，不慎將該品項歸類為「食品級」，導致系統以「會接觸食物」的高標準進行檢驗，才出現不合格結果。玉津強調，該批餐盒目前已全數退回工廠並銷毀，消費者權益未受損，未來將加強對合作夥伴的監督與教育。

津餐飲國際有限公司於今日發表三點聲明向社會大眾致歉。（玉津咖啡提供）

貳樓無回應

與玉津迅速發表聲明不同，另一家涉入包材違規的知名品牌「貳樓」，截至目前為止尚未針對紙袋蒸發殘渣超標一事則並未回應。