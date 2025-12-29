食安快訊》「益生菌」業者原料放過期半年 食藥署開罰

隨著養生風氣興起，益生菌及藻類保健食品成為國人日常補充首選。衛福部食藥署今（29）日公布稽查結果。儘管抽驗成品的微生物與化學檢驗全數合格，但業者在標示與原料管理上仍有落差，共計14件產品標示違規，更有1家業者貯的「丹蔘發酵液」及「酵母鉻」過期數月以上，遭加重裁罰新台幣24萬元。

高雄業者存放逾期半年「丹蔘發酵液」

本次稽查中，違規情節最嚴重者為高雄市「三凡生技研發股份有限公司」。食藥署南區管理中心主任魏任廷指出，稽查人員於今年8月現場查核時，在倉庫發現9桶（共180公斤）已逾期的「丹蔘發酵液」，保存期限至2025年2月初，已過期半年；另有「酵母鉻」1桶保存期限為2025年4月1日，亦過期數月。

圖／食藥署提供

雖然業者辯稱逾期原料已預計銷毀，僅是疏於清理，但衛生局認定管理失當，依《食安法》第15條加重處分24萬元。此外，該業者因未依法設置衛生管理人員，另遭罰3萬元。

圖／食藥署提供

違《食安法》最高處2億罰鍰

食藥署表示，本次專案總計查核46家業者，抽驗61件成品及原料，檢測項目包含微生物衛生標準、菌種鑑別及環氧乙烷等，檢驗結果均符合規定。針對GHP（食品良好衛生規範準則）缺失之業者，全數要求限期改善。

圖／食藥署提供

食藥署提醒，食品業者應落實自主管理，若貯放逾期原料違反《食安法》第15條，可處6萬至2億元罰鍰；標示不實違反第28條，處4萬至400萬元罰鍰；未設衛管人員：違反第11條，處3萬至300萬元罰鍰。