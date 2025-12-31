食安快訊》築間、涮乃葉蔬菜農藥超標 全聯、Costco也出包

衛福部食藥署今（31）日公布114年度9月至10月「市售蔬果農產品農藥殘留監測」結果。食藥署南區管理中心主任魏任廷表示，本次共抽驗803件品項，計有45件不合格，合格率為94.4%。其中多家連鎖餐飲及通路上榜，如築間火鍋、涮乃葉、50嵐、全聯及好市多（Costco）通通出包，更有餐廳使用的香菜被驗出高達10項農藥違規。

名店農藥超標 築間、涮乃葉油菜超標

根據食藥署本次公布監測結果，多間知名餐飲品牌使用的食材被檢出農藥殘留不符規定：

築間餐飲（板橋館前店）：抽驗之「油菜」檢出農藥阿巴汀0.20ppm（標準為0.05ppm），超標4倍。

雲雀國際（涮乃葉徐匯廣場店）：其「油菜」檢出農藥達特南2.9ppm（標準為2.0ppm）。

50嵐（南投民族店）：飲品配料「金桔」被驗出不得檢出的農藥賽滅淨，以及不符使用規定的農藥達滅芬。

全聯福利中心（南投草屯和興店）的「蘿蔔」檢出賽速安超標。

全聯福利中心（嘉義大林忠孝店）的「龍眼」檢出農藥百克敏、加保扶違規。

好市多（台中店）：「茄子」則檢出不得使用於茄子的農藥賽座滅。

「七海」香菜竟有10款農藥

在本次不合格名單中，違規情節最嚴重者為台北市內湖區的七海餐飲事業股份有限公司。魏任廷表示，該業者使用的「香菜（芫荽）」被驗出包含達克利、護矽得、普克利、陶斯松等共計10項農藥超標或不符使用規定。針對此類嚴重案件，已由雲林縣政府依《食安法》對源頭供應商處以3萬元罰鍰。

魏任廷表示，本次採雙軌監測，弟一部分，透過大數據分析過往違規紀錄來精準抽樣，抽樣284件中，有31件不合格，合格率僅89.1%。第二部分則為隨機選取，抽樣519件，14件不合格，合格率達97.3%。

魏任廷指出，數據顯示，透過精準抽樣能有效揪出高風險產品。目前針對45件不合格產品，若能溯源者均已移請農政機關依法對源頭農民或供應商進行裁處，累計已裁處11件、共計30萬元罰鍰。

蔬果選購「兩要」與「三步驟」清洗法

該如何安心選用蔬果食用？食藥署建議，選購首選當季蔬果，並認明有機、產銷履歷或CAS優良農產品標章，或選擇信譽良好之商家。

並且透過正確清洗避免殘留藥物吃下肚，清洗三步驟：

浸泡：先以流動清水浸泡。

沖洗：持續以小流量清水沖洗，帶走殘留農藥。

截切：最後再進行去蒂頭、截切或去皮，避免切開後農藥滲入內部。