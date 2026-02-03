食安快訊》萬萬兩水餃、蔣府宴出包 蝦皮、MOMO也賣違規食品

台北市衛生局今（3）日公布115年網購年節食品抽驗結果，針對電商平台販售的30件應景食品進行檢驗。結果顯示，共有7件產品品質不符規定，另有2件標示不符規定。在本次稽查中，包括「蔣府宴」的雞湯產品被檢出細菌超標，以及「萬萬兩」水餃標示不全，甚至知名網購平台如momo購物網、蝦皮購物所販售的部分產品也出現違規情形。

名店調理食品細菌超標 萬萬兩水餃標示不符規定

在本次不合格名單中，由「蔣府宴」推出的冷凍調理食品「詩仙紹酒雞」被驗出腸桿菌科超標，檢驗數值為15 CFU/g，超過法規標準的10 CFU/mL以下。在標示違規部分，於買多多平台販售的「萬萬兩」高麗菜韭黃豬肉餃子，因外包裝未標示製造廠商或國內負責廠商地址，被判定標示不全。

廣告 廣告

此外，momo購物網販售一款「金元寶軟糖」被檢出含有著色劑，但產品外包裝的成分欄位卻未如實標示該項添加物；以及蝦皮購物販售猴頭菇檢出不得殘留農藥生長調節劑-克美素(Chlormequat) 0.12ppm，同樣違反《食安法》相關規定。

蝦皮購物販售猴頭菇檢出不得殘留農藥生長調節劑-克美素。（北市衛生局提供）

菇類農藥殘留嚴重 巴西蘑菇檢出重金屬鎘

針對年節常備的乾貨與菇類，本次抽驗發現違規比例偏高。在9件菇類產品中，共有5件檢出殘留農藥不符標準，品項包含2件茶樹菇、1件鹿茸菇及1件猴頭菇。其中1件「巴西蘑菇」的情況最為嚴重，不僅殘留農藥超標，更被驗出重金屬鎘含量不符「食品中汙染物質及毒素衛生標準」。

台北市衛生局食品藥物管理科科長林冠蓁表示，目前已要求販售平台下架違規產品，並移請產品來源所轄衛生局後續辦理。

標示不實最高罰400萬 衛生局提醒加熱後再食用

針對本次檢驗不合格的業者，台北市衛生局指出，殘留農藥超標可處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰；微生物或重金屬不符規定者，若限期不改正，最高可處300萬元罰鍰。而在標示部分，若涉及標示不實、誇張或易生誤解，最高可處400萬元罰鍰，標示不全則最高可處300萬元。衛生局提醒，各類網購平台應落實自主管理，確保產品標示與品質符合法規。

為保障消費者年節期間的食安，衛生局呼籲民眾在網購食品時應提高警覺，除了確認商品來源與配送溫度外，應優先選擇有完整中文標示的產品。購買後的冷凍食品應避免反覆解凍，以防細菌滋生，且烹煮時務必確保食品充分加熱後再食用。即食產品則建議儘速食用完畢，避免因存放過久導致變質。