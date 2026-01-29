食安快訊》蒙特樂橄欖油竟參假 黑心商獲利1500萬送辦

台北市發生重大食安詐欺案件，融琦國際有限公司等多家業者涉嫌自義大利進口少量「蒙特樂（Menzteler）橄欖油」，卻與低價的芥花油進行混充裝瓶，並在包裝上虛偽標示為「100%PURE橄欖油」以牟取暴利。台北地檢署日前指揮專案小組發動搜索，查扣大量混充油品及分裝機具。台北市政府衛生局隨後對負責人祭出重罰，並啟動全台通路下架回收作業。

跨部會聯手突擊工廠 當場查獲混油設備及不實標籤

北市衛生局食品藥物管理科長林冠蓁表示，本案起源於民眾向法務部調查局嘉義市調查站檢舉，指稱融琦國際有限公司涉嫌販售成分不實的油品。台北地檢署隨即指揮嘉義市調站、新北市調查處、食藥署、嘉義市刑大及雙北衛生局等單位成立專案小組。專案小組於本月20日同步搜索位於台北市與新北市的2間涉案公司、發貨倉庫及負責人住居所等6處。

林冠蓁指出，在搜索行動中，專案小組於新北市深坑區的製造場所內，當場查獲混充油品之相關設備、機具，以及待分裝的橄欖油空桶與不實標籤。檢方當場查封以芥花油混充的橄欖油共130箱（每箱6罐，每罐2公升裝），相關檢體已由台北市與新北市衛生局取樣送驗，帳冊及混油設備則一併遭扣押。初估已售出近2萬箱混充橄欖油，不法獲利約1500萬元。

負責人交保候傳 北市府衛生局先行從重裁罰400萬元

嘉義地檢署於複訊後，針對涉案的黃姓負責人與李姓負責人，分別諭知80萬元與20萬元交保，其餘傅姓與李姓員工也一併移送法辦。檢調目前正積極擴大清查該批偽劣油品的詳細銷售流向，以防範黑心產品繼續危害國人。

在行政裁處方面，林冠蓁指出，台北市政府衛生局查證後確認，融琦公司販售的「蒙特樂橄欖油100%PURE（2L）」確實存在混充芥花油且標示不實的情事。衛生局已先行針對其違反《食品安全衛生管理法》第28條標示不實之規定，依同法第45條從重裁處新台幣400萬元罰鍰。此外，由於本案涉及「攙偽假冒」情節，若刑事判決定讞，業者恐面臨7年以下有期徒刑，並得併科8000萬元以下罰金。

下架回收3200瓶偽油 食藥署擬推動橄欖油強制分級標示

針對已流向市面的問題油品，台北市政府衛生局已啟動跨縣市通報作業，要求17縣市衛生局協助查核下游業者，並通知網路購物平台全面下架該產品。截至1月28日為止，累積下架數量已達3202瓶。

為了防堵類似弊端，食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，目前正研議訂定更嚴格的「食用橄欖油及橄欖粕油品名標示規定」。未來規劃將參考中華民國國家標準（CNS4837）之分類邏輯，將橄欖油分為初榨橄欖油、精緻橄欖油、橄欖油、橄欖粕油、精製橄欖粕油等五大類，並考慮將此列為強制性標示。一旦新制公告實施，業者若未依分級標準標示品名，將直接視為標示不符開罰，以避免業者利用模糊空間誤導消費者。

食藥署嚴正重申，市售食品絕對不得有任何參偽或假冒情事，將持續配合檢調偵辦，絕不寬貸。