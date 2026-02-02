食安快訊》辦年貨要注意 台北市場抽驗「這品項」不合格率最高

隨著農曆春節將至，許多民眾開始前往迪化街或各大傳統市場採買年貨，準備年菜用的白木耳、竹笙，或是圍爐火鍋必備的酸菜與酸白菜。台北市衛生局針對261件年節應景食品與醃漬蔬果的最新抽驗顯示，白木耳的不合格率竟高達40%，成為年貨採買中最需謹慎挑選的品項。

年節乾貨潛藏農藥與重金屬 白木耳及生鮮蔬果風險高

台北市衛生局於農曆年前針對賣場、傳統市場及觀光商圈進行大規模抽驗，在181件年節食品中，有20件不符規定。其中，民眾常選購作為養生食材的「白木耳」，10件樣本中就有4件品質不合格，主要違規原因為殘留農藥不符標準。

此外，生鮮蔬果的不合格率也達到36.4%，菇類則有33.3%。除了農藥問題，高單價的「竹笙」與「巴西蘑菇」也被檢出重金屬鎘含量超標，長期過量攝取可能對人體健康造成負擔。

在水產與肉類加工品方面，抽驗發現有3件蝦米檢出漂白劑二氧化硫超標。年節必備的昂貴食材「烏魚子」，也有產品被驗出違規添加甜味劑糖精與環己基（代）磺醯胺酸鹽；「牛肉干」則被檢出防腐劑己二烯酸超標。

台北市衛生局食品藥物管理科長林冠蓁指出，針對這些品質不合格產品，已要求業者立即下架，並移請來源所轄衛生局依法處辦，若查證屬實，農藥超標最高可處2億元罰鍰，食品添加物違規最高則可處300萬元罰鍰。

醃漬蔬果漂白劑超標 選購過白或刺鼻產品應當心

除了乾貨外，衛生局也針對80件醃漬及脫水蔬果進行專案抽驗，發現6件品質不符規定。在火鍋中常見的「酸菜」、「酸白菜」與「蕾心菜」，共有4件被檢出漂白劑二氧化硫超標。

林冠蓁提醒，二氧化硫雖為常見漂白劑，但過量攝取可能引發呼吸道或腸胃道不適，特別是氣喘患者或過敏體質者應多加留意。另外，「小朴菜」被驗出防腐劑苯甲酸超標，而部分「泡菜」則含有違規甜味劑糖精。

同時，在抽驗過程中發現有1件不合格的「酸白菜」，因販售業者無法具體提供產品的實際來源，致使衛生局無法追蹤源頭廠商。針對這種妨礙查核的行為，衛生局已直接對該販售業者裁處3萬元罰鍰。北市衛生局強調，食品業者應落實自主管理，確保產品來源可追溯，以維護商譽並保障消費者權益。

包裝標示不符亦違法 標示完整與正確為採買關鍵

除了內容物品質，產品的「標示」也是民眾辦年貨時容易忽略的環節。本次專案中共有9件產品標示不符規定，包括烏魚子、開陽（蝦仁）、香瓜子及開心果等。違規原因多為未依規定清楚標示成分或營養資訊，依據《食品安全衛生管理法》，標示不實或不全者，最高可處400萬元罰鍰，並令產品限期回收改正。北市衛生局建議，民眾在挑選包裝年貨時，應優先確認外包裝資訊是否詳實，避免購買來路不明或標示模糊的散裝食品。

林冠蓁呼籲，民眾在辦年貨時應掌握「三不原則」：不要購買顏色異常過白或鮮豔的產品，避免挑選具刺鼻味或不自然氣味的乾貨，且不要過量食用加工食品。在料理前，建議可以透過多次清洗或開水燙煮來降低食品添加物的殘留。採買後應依標示建議存放，冷凍食品避免反覆解凍。若民眾有食品安全疑問，可撥打市民當家熱線1999轉7089，或至衛生局官網查詢完整的不合格名單。